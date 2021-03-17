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中衛強推哈利波特口罩衝9¾月台　華新搶曝光：大甲媽遶境罩送信徒

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手設計魔法主題口罩，推出「入學通知」限量版哈利波特20周年紀念口罩，印上神秘的火漆封蠟，一打開就能看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，同款商品未來將在香港、新加坡兩地開賣；另家口罩大廠華新，則規畫於大甲媽遶境時，在南瑤宮、奠安宮送出6千片口罩供信眾防疫使用，打出形象牌兼提升曝光率。

▲華新口罩觀光工廠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新近期推出媽祖口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段為設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思，拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，拿起來才會看到隱藏於下的口罩。獨特的開箱方式，希望讓哈利波特迷們感受收到霍格華茲入學通知振奮不已的心情。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

「入學通知」口罩設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，再搭配隨機出現的煙霧，使得片片獨一無二，絶無重覆。細看時會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成。

另一個有趣的是下方的封合線，特別採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕，喜歡哈利波特的粉絲也可以在疫情期間展示自己對哈利波特的熱愛。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

對於中衛強推哈利波特口罩，彰化另間口罩大廠華新，近期除推出媽姐口罩，又規畫於大甲媽遶境時，在南瑤宮、奠安宮送出6千片口罩，供信眾防疫使用，打出形象牌兼提升曝光率。

▲華新口罩觀光工廠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新董事長鄭永柱贈送一輛長照專車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另華新長期關注研發專利口罩，董事長鄭永柱日前才獲頒創新卓越獎，昨(16)日在未召開記者會之下，低調捐贈一輛長照專車，供彰化縣肢體傷殘協進會使用。而華新位於田中的口罩觀光工廠，近日裝修後已重啟使用，但餐飲區延至20日才開放，民眾若前往消費，可玩抽抽樂試手氣，隨機送口罩。

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