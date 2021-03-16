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資安學霸警官墜華陽吊橋亡　常受邀演講...離婚遺留2幼子

▲保四總隊詹姓警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲保四總隊詹姓警官。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

保四總隊1名二線三星的詹姓警官(39歲)，15日下午1時30分許被民眾發現陳屍20公尺深的華陽吊橋橋底，警消趕到發現他已明顯死亡，據了解，輕生起因疑與家庭及長期情緒困擾有關，但確切原因仍待警方調查釐清。

▲保四警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲保四總隊詹姓警官墜華陽吊橋亡。（圖／民眾提供）

詹男警大畢業後，2012年調派到彰化保四總隊擔任資訊工程工作，他持續攻讀到清華大學資訊工程博士班，經常受邀主講資安問題，口條清晰，深入淺出，輔以案例幫助理解，頗受到各單位的好評，但後來因為身體因素辦理休學，總隊調派他到三大隊任職。

▲保四總隊詹姓警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，詹男是嘉義人，沉默寡言，工作執勤認真，平日獨來獨往，目前在彰化租屋，去年已離婚，1子9歲、1女6歲由前妻撫養。

大隊長楊元和指出，詹員3月13日擔服值日勤務一切正常，但他15日上午就沒有到班，單位員警發現後四處尋人，沒想到卻發生憾事，死亡時間推估在14日深夜或是15日凌晨，死亡原因疑似與家庭及身體因素有關，至於後續的治喪事宜會全力配合家屬辦理。

▲保四總隊詹姓警官墜華陽吊橋亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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