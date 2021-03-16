台中工地鷹架掉落直插擋風玻璃！網要車主去收驚：根本絕命終結站

▲工地鷹架掉落插入車內。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、唐詠絮／台中報導

《爆廢1公社》有網友po圖文，車子行經台中市區被鷹架直直插在方向盤前方，至今已經2天，車主與工地已經和解，不過原po也藉此要民眾開車要小心，遇到路旁有工地進行還是繞遠一點，才不會發生危險，所幸人平安無事，虛驚一場。

2月底彰化芬園鄉才發生一起1輛載著挖土機的板車，行經彰南路4段時，疑似挖土機過高，勾到了電線，造成電桿及燈桿硬生生被扯掉，「碰」的一聲，壓在停在路旁的2輛自小客車上，當時坐在車上的女駕駛忽然間聽到車頂轟的一聲巨響，電桿從車頂倒下，幸人也無大礙，她嚇得說，真的要去拜拜了。

▲工地鷹架掉落插入車內。（圖／民眾提供）

原po在文內提到「不接受採訪」，不過從原po的圖片可以看到鷹架的支撐鐵條架掛在左邊後照鏡上，呈三角形90度彎曲，直直從擋風玻璃插入駕駛座內，整片玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，差1秒就從車頂插入，原po說，還好媽咪慢慢開躲過一個大劫，已經與工地業者和解了。

網友對於原po媽咪的遭遇，引發不小的議論，「差一點點就插到駕駛」、「這根本絕命終結站」、「罔顧人命便宜行事」，也有網友說，「真恐怖」要車主記得去收驚。

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