口罩大廠華新1月捐12萬片　大甲媽遶境再送6千片

▲永靖國中受贈口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩已經成了民生必需品，彰化有岱宇國際慈善基金會、優衣庫等單位，10日分別在和美及永靖國中贈送防疫醫療口罩、而口罩龍頭大廠華新也透露，將於大甲媽遶境起轎隔天（4月10日）在彰化市南瑤宮、4月16日在北斗鎮奠安宮2個定點發放6,000個醫用口罩，送完為止。

▲彰化華新口罩大廠。（圖／ETtoday資料照）

疫情影響大眾生活，口罩成為隨身攜帶的必備用品，和美鎮岱宇國際公司關心大眾弱勢健康，委外訂製6,000個醫療用口罩，由基金會分送給縣內人安基金會、關懷弱勢社會服務協會及伊甸社會福利基金會-彰化身障社區服務中心。

▲岱宇國際慈善基金會送口罩。（圖／議員賴清美提供）

另外台灣採印協會及台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）今天也在永靖國中聯合捐贈給彰化縣93所國中、國小的弱勢家庭學子，且加上家扶等其他弱勢團體，共捐贈彰化縣及中南部家扶中心等團體4萬組重複清洗口罩，方便學子作為日常防護使用，縣長王惠美到場頒發感謝狀。

▲1月份華新捐12萬片口罩。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

而口罩大廠華新，繼1月9日捐給彰化縣政府10萬片兒童口罩，2萬片成人口罩及固定片，及價值130萬元長照專車，贈予彰化縣肢體傷殘協進會後，也將持續朝作公益前進，將於大甲媽遶境時，分別在南瑤宮及奠安宮2定點發放醫用口罩6,000片，並透過「罩」顧健康，為在地社區盡一份社會責任。

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