疫情導致家人聚少離多　埔榮精神護理之家助長輩住民返家圓夢

▲埔榮精神護理之家助長輩重圓回家的夢。（圖／中榮埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮總埔里分院附設精神護理之家（康芯家園）的老年住民，在疫情期間與家人聚少離多，因此園方日前在條件許可的情形下，為住民們規劃了「圓夢計畫」，帶長輩們回到過去熟悉的住所，以抒發心中累積已久的思念情緒。

首位參與圓夢計畫的蕭伯伯，在入住家園期間就心心念念與妻子在老家的過往時光，常有想回家的念頭，園方在疫情期間更觀察到蕭伯伯有明顯的情緒起伏；當天終於返家後，與妻子共餐並寒暄幾句，回到家園後情緒較以往穩定，也較少叨唸著要回老家。

▲埔榮精神護理之家助長輩重圓回家的夢。（圖／中榮埔里分院提供）

第二位參與的是榮民李伯伯，過去曾久居於彰化榮譽國民之家，轉到家園居住的期間待人親切和善，此次因在榮家留有舊物，希望能回到熟悉的舊宿舍處理；李伯伯沉著地把事情處理與交代完，工作人員原以為他會依依不捨地離開，但他卻說了一句：「應該不會再回來了。」令工作人員放下心中大石。

▲埔榮精神護理之家助長輩重圓回家的夢。（圖／中榮埔里分院提供）

園方指出，在協心照顧住民生活起居的同時，也在乎住民的個體性與心理需求，幸好兩位長輩回家路途一切順利，沒有離別的悲傷，反多了幾分平和舒暢，未來生活也將回歸正軌，工作人員日後也期盼能幫助更多住民完成心中所願。



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