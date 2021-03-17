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埔榮長照研討會名額秒殺　考量防疫改直播廣獲藥師好評

▲埔榮長照研討會採直播方式進行，廣受藥師學員們好評。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮長照研討會採直播方式進行，廣受藥師學員們好評。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣社會高齡化越趨嚴重，臺灣臨床藥學會與臺中榮總埔里分院於3月上旬共同舉辦研討會，主題為「藥師在高齡醫學、長照領域的角色」；由於全國各地藥師反應熱烈、名額瞬間秒殺，加上防疫考量，院方因此改採直播方式進行議程，廣獲藥師們肯定。

院方表示，隨人口老化，長者因身體機能退化而罹患多種慢性疾病，喜看中醫調養身體、服藥種類增多，加上子女購買保健食品孝親，都會增加藥物交互作用、不良反應的風險，因此促成這次研討會。

埔榮院長徐慰慈表示，台灣四年後就將邁入「超高齡社會」，疾病控制和適當用藥是健康老化相當重要的一環，因此院方本著終身學習理念，邀請中榮、中山醫院和林新醫院講師，分享高齡跨團隊整合照護的成功經驗，為中部地區藥事照護品質的提升盡一份心力。

院方指出，議程一公布就引發熱烈迴響，還有許多北、南和東部藥師不遠千里想來參加，為配合國家防疫政策，並讓更多藥師能共同交流，改採視訊直播方式辦理線上研討會；許多學員也在臉書、IG發表課程相關動態，讚賞課程內容豐富、收穫良多，而直播也免除舟車勞頓，又能減碳降空污。
 

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