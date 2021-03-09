疫情致價漲7倍！佛教團體捐防疫物資　為埔榮一線醫護打氣

▲佛教團體僧伽基金會捐贈臺中榮總埔里分院防疫物資。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

國際新冠疫情持續嚴峻，有鑑於一線醫護人員亟需防疫裝備、防疫物資價格又水漲船高，佛教佛教僧伽醫護基金會特地向國外廠商訂購防疫物資，並捐贈給各地區防疫責任醫院，包括台中榮總埔里分院，為醫護人員加油打氣。

該基金會董事長釋慧明法師日前赴埔榮，捐贈拋棄式防護面罩、隔離衣、PVC手套等防疫物資，由副院長蔡哲宏代表受贈，埔榮內科主任黃聰敏是佛教僧伽醫護基金會創會董事，共同代表參加儀式。

▲佛教團體僧伽基金會捐贈臺中榮總埔里分院防疫物資。（圖／民眾提供）

已成立23年的佛教僧伽醫護基金會表示，國內防疫物資缺乏，新冠疫情爆發後價格更比疫情前高出7至8倍，但仍基於社會責任和愛心，向國外廠商下單訂購，到貨後即捐贈給各地區防疫責任醫院，期能藉由實際行動支持醫療人員，讓他們沒有後顧之憂，專心打贏這場抗疫作戰。

蔡哲宏則致贈感謝狀，感謝該基金會的善行和佛教界的關懷；他表示，對第一線的醫護人員來說，防疫裝備就是第二生命，這批物資除可提高防疫量能，也可充分保障醫護人員的工作安全，讓埔榮所有同仁堅守崗位，繼續守護大埔里地區民眾的健康。

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