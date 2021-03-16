垃圾桶男嬰懸案23年　警探用「1張郵票」…釣出媽媽就是兇手

▲1997年西雅圖加油站嬰屍案，監視器拍到女子涉有嫌疑，但多年來無法確認其身分。（圖／取自西雅圖警察局網站）



記者王致凱／綜合報導

西雅圖23年前曾發生一起嬰屍懸案，有人在加油站廁所的垃圾桶裡發現一名小男嬰屍體，但當地警方追查多年，仍無法確認兇手身份。直到最近，西雅圖警方重啟調查，並請來遺傳學專家協助，透過「一張郵票」上的證據，終於找到當年遺棄男嬰的生母身分。

根據西雅圖KIRO電視台報導，西雅圖警方11日逮捕了現年50歲的女子克莉絲汀（Christine Marie Warren），懷疑她在23年前遺棄剛出生男嬰。目前，克莉絲汀被控涉嫌殺人罪名，暫時關押在當地拘留所。

警方說，1997年11月20日，當地一家加油站店員在打掃洗手間時，從垃圾桶裡拉出一個塑膠袋，打開一看，裡面竟裝著一具嬰屍，嚇得店員立刻報警。法醫當年解剖後認為，這名男嬰才剛出生沒幾天，且出生時身體相當健康，因此案件應為謀殺，且男嬰母親涉有重嫌。

警方表示，當時加油站的攝影機有拍到一名女子的身影，警方雖然認為她就是男嬰生母，但卻始終無法確認該女子的身分。另外，鑑識人員也從嬰兒體內的胎盤血取得DNA證據，並送至數據庫比對，但始終沒有比對到匹配的對象。

20多年過去，西雅圖警局決定在2018年針對這起冷案重啟調查，並且藉助新科技技術，試圖從公開族譜網站上獲取更多線索。調查人員聯繫了2018年間曾協助偵破「金州殺人魔」懸案的遺傳學家雷凡特（Barbara Rae-Venter），並在雷凡特的協助下找到一名女子，不僅外型符合當年監視器影片中的女子，就連DNA數據也吻合，也就是現年50歲的克莉絲汀。

調查人員表示，克莉絲汀曾將自己的DNA樣本上傳至公開族譜網站，並且選擇不對自己的個資保密，顯然她並不在意自己的DNA樣本被公開，或是她沒有意識到這麼做的結果在2021年會有多麼深遠。

調查人員掌握克莉絲汀身份後，先以匿名方式寄了一封信給她，並從她回信上的郵票取得唾液樣本，經比對證實她就是23年前加油站男嬰的母親。據悉，克莉斯汀過去沒有任何前科，檢方預計本周將決定依何項罪名對她起訴。

根據美聯社報導，根據華盛頓州法律，過失致死的時效為3年，因此目前可能已經超過追訴期，不過謀殺罪則沒有追訴期限。

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