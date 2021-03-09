準婆婆要求「先驗肚裡DNA」才准進門！　軟爛男友退縮了：聽長輩的

▲真正可怕的在婚後，婆媳同住挑戰很多。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

和老公準備登記結婚，卻被準婆家懷疑小孩是誰的，甚至要求驗DNA！一名女子和男友交往4年，今年初發現懷孕打算要登記，「結果⋯老公的家人卻說要驗DNA，看看是不是我老公的」，雖然她問心無愧，願意接受檢驗，但心裡很不是滋味，彷彿節操被質疑。

原PO在臉書社團「靠北老公2.0」匿名表示，交往初期她就知道老公家人不喜歡她，但仍選擇用誠意打動對方，以為時間久了就會改善，結果今年初發現懷孕，男友的家人第一個反應竟然是要求驗DNA，確認她肚中的小孩是男友親生骨肉。

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▲男友態度讓網友氣炸。（圖／翻攝自靠北老公2.0）



她心痛地說，「我沒做錯事，所以我問心無愧，只是感覺被懷疑」，老公則認為就照長輩的意思去做，省得麻煩，反正小孩確實是兩人親生的，沒有什麼好心虛。不過，讓原PO更擔心的還在後頭，由於男友的錢都交給媽媽管，「以後結婚還要住進他們家」，她不想讓老公為難，也怕讓自己委屈，面臨矛盾困境不知該如何是好。

網友建議，「妳這次如果不硬起來，婚後絕對沒有好日子過，我覺得驗可以，婚後你們搬出去」、「就算驗出來是男方的，他們對妳早已經存在的不喜歡，並不會因為有了孩子而改變」、「赤裸裸的羞辱！不管是不是去驗，嫁進絕對矮一個頭」、「老公這樣的態度還敢結？」