遲了15年的告別式！警比對無名屍追出真相　家屬當詐團原因曝

▲15年前枋山海岸無名女屍案，基隆警重啟調查比中身分助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局第一分局第三組組長許耀彬長年來致力交叉分析比對上百筆無名屍的特徵資料，發現2006年在屏東枋山海岸的一具無名女屍，疑似屏東縣失蹤的48歲羅姓女子。警方聯繫家屬時，被當詐騙集團屢掛電話，日前終於確認身分，助無名屍返家安葬。

依無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，組長許耀彬認為讓無名屍返家安葬是在做功德，2020年12月間比對出屏東縣失蹤的48歲羅姓女子，與2006年間在屏東枋山海岸發現的無名女屍特徵相近，當時羅女長期浸泡海水，身上又無遺留證件、飾物及可識別之物，調閱監視器亦無所獲，屏東縣枋山鄉公所以無名屍埋葬於枋山鄉無主墓區長達15年之久。

▲基隆警組長許耀彬聯繫家屬，他一開口講到15年前羅女失蹤案，被誤認為詐騙電話。

「是奇蹟出現了，15年後有人要幫他們找回失蹤15年的阿姨了！」許耀彬聯絡上羅女姪女，她發出驚嘆，也願意對談，因為打電話去羅家，他一開口講到15年前羅女失蹤案，就被以為是詐騙電話不斷被掛斷，許不放棄再擴大清查其他親屬，姪女還告知，家屬先前接到警方電話，認為都15年了「哪有可能還有警察在追查？」

全案經採集高齡72歲羅母唾液檢體送法務部法醫研究所比對，DNA比對吻合，確認該無名屍即為失蹤長達15年的羅女，2月底屏東地檢署檢察官依據法醫研究所的親緣鑑定書開具羅女相驗屍體證明書，無名屍正名為羅女，羅母最後感動流著淚說「謝謝您幫我找到失蹤15年的女兒，彌補我心中最大的遺憾！」

▲不過因家屬家境貧困，無力辦理遷葬，經分局協助轉介「中華民國善願愛心協會」協助提供免費殮葬。

不過因家屬家境貧困，無力辦理遷葬，經分局協助轉介「中華民國善願愛心協會」協助提供免費殮葬，理事長郭志祥帶領志工專程南下，舉辦了一場遲了15年的告別式，該協會志工還集資3萬6000元慰問金給家屬，從分析、送驗、調取資料及申請，忙了3個多月，15年了5日終於讓羅女回家。

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