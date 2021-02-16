南港之狼2／性侵女學生一度不舉　咬耳朵留DNA成鐵證

▲警方根據體型研判邱嫌涉案，在邱的上班處所拾獲檳榔渣、菸頭比對DNA確定嫌犯蹤跡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

南港之狼邱富南酒後強押女學生上車，並押到山上公墓旁性侵得逞，離開時還囂張的要沒穿內褲的女學生騎車載他，除持刀抵住被害人之外，甚至咬女學生的耳朵控制行動，但也留下DNA，被警方比對出身份。

當年警方展開調查時，發現嫌犯騎車到南港地區，先脫下白色汗衫在附近徘徊，見剛下公車的女學生後即一路尾隨，持刀抵住女學生脖子控制行動，並強押女子到南港區附近的偏僻公墓。

但邱因為緊張造成無法勃起，便要求被害人先幫口交，再逼女子脫掉內褲以及鞋子後加以性侵，但因太過緊張，性侵到一半突然軟掉，隨即持刀要求女學生騎車載他離開。

▲警方發現邱嫌曾在國父紀念館抽戀愛稅被逮，循線根據體型研判邱嫌涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱嫌當時要沒穿內褲的女學生騎機車，自己則坐在後座持刀抵住女學生，並咬住女學生的耳朵控制行動，女學生強忍痛苦一路騎回原處，男子放人之後隨即逃逸。

女大生在隔天中午前往警局報案，整起案件才曝光，當時警方也組成專案小組追人，在案發現場找到一枚菸頭，以及在被害女學生耳朵採集到DNA跡證。

警方比對出車牌發現邱嫌涉案重大，隨即埋伏前往邱上班的洗衣廠，取得邱丟在地上的檳榔渣以及菸頭，採集邱的DNA進行比對，最後確定邱男就是性侵女學生的嫌犯，偵辦6個月後順利逮人。

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