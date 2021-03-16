給孩子的兒童節大禮　竹市「周周有活動」

▲「舞鈴劇場」結合古老童玩扯鈴與舞台美學的演出讓人驚艷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今宣布，不只兒童藝術節將在清明連假強勢回歸，自本周末起將「周周有活動」，不僅為兒藝節提前暖身，更要給竹市孩子一份最特別的兒童節大禮，3月20日晚上七點舞鈴劇場將在大湳雅公園演出、27日邀請FOCA福爾摩沙馬戲團在孔廟廣場，帶來歡樂又震撼的特技表演，27日當天還有為親子設計的「左岸運動日」，邀全國民眾不可錯過這場春季親子派對。

新竹市長林智堅表示，年初疫情嚴峻，為國人健康優先，各項活動均停止辦理，在春天來臨之際，臺灣疫情亦逐漸趨緩，今年春天特地籌辦系列親子藝文活動，讓爸媽們可以帶孩子出門走走，參與戶外藝文互動演出。

新竹市文化局表示，由於疫情趨緩，市府決定重新舉辦兒童藝術節，除了在左岸設置大型遊具，也規劃市區古蹟間的光雕展演，市府正在緊鑼密鼓的籌備，並積極研議防疫措施及現場安維規劃，要讓民眾能放心出門、安心賞玩。

文化局表示，將先在3月20日及27日兩個周末晚間，辦理兩場親子藝文活動為兒藝節暖身。20日晚上七點「舞鈴劇場」將在大湳雅公園，結合古老童玩扯鈴與舞台美學，演出全世界獨一無二的扯鈴表演形式。舞鈴劇場已巡演超過三十個國家，本次劇作《生命之光》，以大地之母創造的阿米巴（Amoeba）發想，從阿米巴最純真原始的初心，看見生命之美，更運用扯鈴、歌唱、雜技、舞蹈、擊鼓、多媒體等，打造虛實交錯的夢境舞台，保證精采絕倫。

文化局表示，27日晚上七點則邀請擅長融合現代馬戲及街頭藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，在孔廟前廣場演出劇作《馬戲派對》，描述美國娛樂巨擘費尼爾斯·巴納姆（P. T. Barnum）傳奇的一生。FOCA福爾摩沙馬戲團是臺灣第一個專業馬戲團隊，擅長打破舞台限制，帶給觀眾驚奇與歡樂。

市府表示，27日在新竹左岸也加碼舉辦「運動日」，除了有舞台表演、野餐休憩區，還有pushbike、滑板妞妞船等遊戲關卡，等爸媽們帶孩子來闖關。此外，城銷處也會在兒藝節過後，於週末舉辦17公里自行車吹吹風活動，邀請親子沿岸一次玩遍紅樹林、賞蟹步道、那魯灣公園、豎琴橋、南港賞鳥區。

文化局表示，關於周末表演活動及兒藝節，詳情請上新竹市政府及新竹市文化局網站，或洽詢專線03-5332841、撥打1999為民服務專線。