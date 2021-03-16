　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

給孩子的兒童節大禮　竹市「周周有活動」

▲「舞鈴劇場」結合古老童玩扯鈴與舞台美學的演出讓人驚艷。（圖／新竹市政府提供）

▲「舞鈴劇場」結合古老童玩扯鈴與舞台美學的演出讓人驚艷。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今宣布，不只兒童藝術節將在清明連假強勢回歸，自本周末起將「周周有活動」，不僅為兒藝節提前暖身，更要給竹市孩子一份最特別的兒童節大禮，3月20日晚上七點舞鈴劇場將在大湳雅公園演出、27日邀請FOCA福爾摩沙馬戲團在孔廟廣場，帶來歡樂又震撼的特技表演，27日當天還有為親子設計的「左岸運動日」，邀全國民眾不可錯過這場春季親子派對。

新竹市長林智堅表示，年初疫情嚴峻，為國人健康優先，各項活動均停止辦理，在春天來臨之際，臺灣疫情亦逐漸趨緩，今年春天特地籌辦系列親子藝文活動，讓爸媽們可以帶孩子出門走走，參與戶外藝文互動演出。

新竹市文化局表示，由於疫情趨緩，市府決定重新舉辦兒童藝術節，除了在左岸設置大型遊具，也規劃市區古蹟間的光雕展演，市府正在緊鑼密鼓的籌備，並積極研議防疫措施及現場安維規劃，要讓民眾能放心出門、安心賞玩。

文化局表示，將先在3月20日及27日兩個周末晚間，辦理兩場親子藝文活動為兒藝節暖身。20日晚上七點「舞鈴劇場」將在大湳雅公園，結合古老童玩扯鈴與舞台美學，演出全世界獨一無二的扯鈴表演形式。舞鈴劇場已巡演超過三十個國家，本次劇作《生命之光》，以大地之母創造的阿米巴（Amoeba）發想，從阿米巴最純真原始的初心，看見生命之美，更運用扯鈴、歌唱、雜技、舞蹈、擊鼓、多媒體等，打造虛實交錯的夢境舞台，保證精采絕倫。

文化局表示，27日晚上七點則邀請擅長融合現代馬戲及街頭藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，在孔廟前廣場演出劇作《馬戲派對》，描述美國娛樂巨擘費尼爾斯·巴納姆（P. T. Barnum）傳奇的一生。FOCA福爾摩沙馬戲團是臺灣第一個專業馬戲團隊，擅長打破舞台限制，帶給觀眾驚奇與歡樂。

市府表示，27日在新竹左岸也加碼舉辦「運動日」，除了有舞台表演、野餐休憩區，還有pushbike、滑板妞妞船等遊戲關卡，等爸媽們帶孩子來闖關。此外，城銷處也會在兒藝節過後，於週末舉辦17公里自行車吹吹風活動，邀請親子沿岸一次玩遍紅樹林、賞蟹步道、那魯灣公園、豎琴橋、南港賞鳥區。

文化局表示，關於周末表演活動及兒藝節，詳情請上新竹市政府及新竹市文化局網站，或洽詢專線03-5332841、撥打1999為民服務專線。

ET快訊
快訊／才開1年多！　台北宜必思酒店要收攤了
剛走出高鐵「2男狂要票根」　內行曝用途！一開蝦皮傻眼
又是主動脈剝離！23歲男模運動猝死　醫曝發病關鍵
23歲凱渥男模「主動脈剝離」猝逝　最後身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹市米粉標章上路　曲線九降風力抗對岸山寨品

斗南鎮商民聯手捐百萬消防衣　添雲林消防員第二套裝備

給孩子的兒童節大禮　竹市「周周有活動」

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生　傳相關主管知悉卻沒處理釀憾事

改裝車犯眾怒！花蓮警祭口袋戰術　跨單位強力取締：開33罰單

花蓮市10大肇事路口曝光！中正、明禮路口最傷人

宜蘭綠博首支主題曲曝！四季心願　林姿妙：獻給追求更美好的人

雲林縣「中低收入戶使用納骨塔免費」　艱苦人條款再升級

建立觀音牙科醫療站　鄭文燦贈匾感謝牙醫師公會黃國光：照護偏鄉

介殼蟲影響釋迦外銷！台東補助產銷班空壓機　每台最高7千元

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

新竹市米粉標章上路　曲線九降風力抗對岸山寨品

斗南鎮商民聯手捐百萬消防衣　添雲林消防員第二套裝備

給孩子的兒童節大禮　竹市「周周有活動」

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生　傳相關主管知悉卻沒處理釀憾事

改裝車犯眾怒！花蓮警祭口袋戰術　跨單位強力取締：開33罰單

花蓮市10大肇事路口曝光！中正、明禮路口最傷人

宜蘭綠博首支主題曲曝！四季心願　林姿妙：獻給追求更美好的人

雲林縣「中低收入戶使用納骨塔免費」　艱苦人條款再升級

建立觀音牙科醫療站　鄭文燦贈匾感謝牙醫師公會黃國光：照護偏鄉

介殼蟲影響釋迦外銷！台東補助產銷班空壓機　每台最高7千元

撇黨內對決！朱立倫年後首次露面定調「正面合作」

他打呼「害妻精神焦慮」　醫曝「睡眠呼吸中止症」6大高危險群

漫畫店捕獲野生基努李維　本人購買自己扮演的「銀手強尼」公仔

快訊／全台首間宜必思酒店3／31收攤！贈送的住宿券4／1起開放兌換

北京首鋼正式簽下前巫師球員　曾單場豪取35分

快訊／網友po照幫高調！桃園銀樓驚爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

印尼大媽下面好癢　馬路邊「深入摳摳16秒↑」！嚇呆旁人

轉角遇「超盟土匪」上車攔截！騎士急PO文求助...羨煞5千人

台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

生達分割合成部門　讓與關係企業生泰

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐

小六生害女同學喝到「墨汁水」

買3斤魚頭怪怪的變2.1斤！老闆怒反擊

台南交大警員住處大樓輕生

自助餐5菜170被罵貴　老闆說話了

清明滅火消防裝備再升級

基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　不限申請台數

向議會報告國門計畫　林右昌：將公共空間還給市民

花蓮市10大肇事路口曝光！

《桃園散策》發表　爭取日本高中生疫後旅遊

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生

南投7件蔬果農藥超標　3件流入看守所和埔基醫院

綠博首支主題曲曝！四季心願　林姿妙：追求更美好

袖珍屋藝術家Gerry Welch首展　中原大學開展

更多熱門

相關新聞

竹市新增兩座微型圖書館

竹市新增兩座微型圖書館

竹市稅務局、演藝廳內近日出現兩台類似販賣機機台，新竹市長林智堅今解謎，這兩座機台是「微型圖書館」，不賣商品，只借書。每座圖書館書藏量都達350本，包含親子教養、人文歷史、商務理財等類別，圖書館還設有360度櫥窗展示書籍，方便民眾輕鬆挑選。往後，民眾辦理稅務、看完藝文表演後，都就能順手借書或隨手還書。

竹美館《燈藝風華》

竹美館《燈藝風華》

第十九屆風城美展　93位藝術家展現藝術能量

第十九屆風城美展　93位藝術家展現藝術能量

臺灣工藝之家許源榮林瑤農聯展

臺灣工藝之家許源榮林瑤農聯展

竹市「台灣工藝之家」揭牌　林瑤農獲肯定

竹市「台灣工藝之家」揭牌　林瑤農獲肯定

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面