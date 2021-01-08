大師級饗宴！臺灣工藝之家許源榮、林瑤農玻璃創作聯展

▲大師級的視覺盛宴，歡迎民眾蒞臨觀賞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市玻璃工藝博物館即日起至110年4月18日止，展出「玻璃花與漂流木之戀—許源榮藝術玻璃創作展」及「玻藝頑心—林瑤農玻璃創作展」。許源榮和林瑤農二位玻璃藝術家獲臺灣工藝之家認證殊榮，沉浸在玻璃工藝界40多年，從精湛的技法中展現設計能量，將為民眾帶來一場大師級的視覺盛宴，歡迎民眾蒞臨觀賞。

新竹市長林智堅表示，新竹市以設計美學驅動城市發展，剛結束的「2020台灣設計展」中，展於玻璃工藝博物館的「Ｏ循環設計展」，由究方社創意總監方序中與W春池玻璃聯合策展，吸引眾多朝聖人潮，翻轉傳統玻璃產業，展現新竹這座城市的主要產業-玻璃，不一樣的設計內涵。近年市府團隊逐步耕耘推行美學城市，不僅是玻璃工藝博物館的修整，所在的新竹公園周邊歷史文化資產也一併納入活化的範圍，老建築注入新活力，將新竹公園打造成網美打卡的新景點。

新竹市副市長沈慧虹出席今日聯展記者會表示，新竹是玻璃的故鄉，透過藝術家的巧手，將玻璃產業轉型，從傳統中脫胎蛻變得天獨厚的玻璃藝術。沈慧虹副市長感謝許源榮、林瑤農兩位臺灣工藝之家帶給新竹市民精彩的美感體驗，同時，二位大師分別致贈別具意義作品予市府，其中許源榮藝術家作品《仙境系列之聚》，藉天然形成之聚寶盆，祝福市府財政昌隆；林瑤農藝術家作品《牛轉乾坤》，以「牛」形象的作品祝福大家牛年行大運，將2020壞勢「牛」轉，祈求2021好運連連。

參展藝術家許源榮致詞時分享，此次展覽突破過去的手法，結合玻璃花、漂流木與咕咾石等複合媒材，這些素材經過大自然長時間淬鍊後，再次被賦予新生命，每件作品都是獨一無二。另一位參展藝術家林瑤農也感性分享，自己於2020年甫獲臺灣工藝之家認證肯定，同時也是全國第一位熔漿技法的玻璃類工藝之家，在玻璃藝術領域耕耘了40多年，希望能夠持續超越自己、帶給大家更棒的作品。

文化局表示，臺灣工藝之家睽違8年，於2020年辦理第六屆徵選，今年全國共計25位工藝家獲選，其中林瑤農老師為今年唯一入選之玻璃工藝家。新竹歷年獲選玻璃工藝家共6位(現存4位，2位已凋零)，本次新竹玻璃工藝博物館很榮幸邀請到二位皆為入選臺灣工藝之家的老師，有技法精湛、作品細膩的許源榮老師，展出「玻璃花與漂流木之戀」共計27件作品，以及喜愛玩玻璃的玻璃藝術老「玩」童林瑤農老師，帶來「玻藝頑心」共計29件作品。

第一特展室展出「玻璃花與漂流木之戀—許源榮藝術玻璃創作展」，許源榮老師本次嘗試有別於以往的素材運用，以天然素材漂流木、咾咕石的複合媒材，與玻璃花搭配，將新元素融入玻璃創作中，本次展出「仙境之蝴蝶蘭系列」、「圓融之苦盡甘來系列」、「傳承之瓜瓞綿綿系列」、「生生不息系列」、「榮耀之萬代相傳系列」、「百合之驚艷系列」與「富貴招財」，為許源榮老師埋首耕耘兩年之作。

第二特展室展出「玻藝頑心—林瑤農玻璃創作展」，林瑤農老師以獨樹一格的「坩鍋技法」創作聞名，運用「坩堝窯爐熔漿熱塑法」結合手工拉製及口吹技法，發展出一套老師獨有的製作系統。另外鮮豔色彩的活用也是林瑤農老師創作特色之一。擅長魚類、鳥類以及花卉類創作主題的林瑤農老師，本次展出「海洋生態」、「風華再現」、「花開富貴」與「傳承系列」等作品，為蒞臨參觀的民眾，打造一個色彩繽紛的玻璃世界。

文化局表示，本次展覽將於2021台灣燈會「未來風Hsinchu Style」前先行開展，搶先點綴新竹公園，在此邀請各位喜愛玻璃工藝的民眾，前往蒞臨參觀。玻璃工藝博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時。參觀票價為全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、及身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線03-5626091，或撥打1999為民服務專線。