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全國9位重量級燈藝師　齊聚竹美館《燈藝風華》

▲新竹市長林智堅親自前往欣賞台灣燈藝之美。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親自前往欣賞台灣燈藝之美。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館即(26)日起至3月21日推出《燈藝風華》展覽，邀請，展出燈藝生涯代表作，也是首次把花燈展覽搬進美術館！新竹市長林智堅親自前往欣賞台灣燈藝之美，讚嘆出身在地的國寶級燈藝大師蕭在淦，將故事與動物折成做工精巧的花燈；另外燈藝師林玉珠，則用大型「串珠」做成絢爛的孔雀開屏花燈；還有小朋友最愛、會動的兔子和有「行動廟宇」之稱的藝閣。也提醒民眾觀展不忘防疫、保護他人也保護自己。

林智堅表示，來新竹除了造訪都城隍廟和東寧宮看花燈，今年更多了新竹市美術館這個選項！這次邀請到吳敦厚、蕭在淦、林健兒、林玉珠、張秀琴、顏三泰、莊雅婷、王耀瑞、藍永旗等9位全國重量級燈藝師，展出燈藝生涯最具代表性的作品，讓民眾一次飽覽創作的精華，也介紹臺灣燈藝的起源與變革。

策展人張馨之表示，花燈保有民俗文化的美感，不僅是雕塑的延伸，更是結合結構學、力學、燈學、美學、材質等跨領域創作，如今燈藝創作主題已經逐漸跳脫傳統，更貼近生活。本次展出以「揭開燈藝史篇」、「解構燈藝美學」、「探索燈藝當代」三個展區，帶領觀展民眾一探臺灣燈藝的精采風貌。

文化局介紹，位於一樓的「揭開燈藝史篇」展區，透過臺灣元宵花燈史，以及竹燈籠、紙燈籠、宮燈、鐵絲骨架等花燈種類，讓民眾了解臺灣燈藝的歷史；再從燈藝師的工具、材料和結構燈品的雛形，進入燈藝師花燈創作思維；此外，一樓還特別規劃元宵傳統遊戲猜燈謎區，希望能複製闔家歡慶的年節情境。

文化局介紹，美術館二樓是「解構燈藝美學」展區，匯集臺灣9位重要燈藝師的作品，包括來自彰化鹿港、95歲高齡過世的吳敦厚，曾獲臺灣五位總統題頒匾額，以遵循古法彩繪燈籠，色彩鮮豔、做工紮實，展現指標性的時代風骨；雲林北港的顏三泰，承襲家族的傳統「藝閣」製法和精神，展出保存北港標誌性的移動式廟宇花燈；新竹的蕭在淦老師，年逾90歲仍創作不懈，他把社會故事化作題材，用靈活雙手折成鐵絲骨架，作品「祥龍獻瑞」和「孔雀」看來氣派大方、栩栩如生；林健兒擅長創作巨型花燈，本次也展出他的「翠玉白菜」作品。

文化局表示，女性燈藝師則致力於推動當代燈藝融入生活，其中有林玉珠將包紙鐵絲改造、將串珠融入花燈創作；莊雅婷關注燈藝中的「電學」，期許以生活化的方式教學電力知識，為臺灣花燈與世界接軌；張秀琴則關注平面繪畫乃至立體造型的轉換過程，作品「裸女」將人物細膩的曲線與情感交融於花燈之中。

文化局表示，年輕的燈藝師則以當代視角回應傳統花燈，王耀瑞與妻子張文瑤攜手展出「百鳥和鳴慶吉祥」，將地方的溫度和故事注入作品，留下這一代人對花燈的情感與記憶；藍永旗「犢佔鰲頭」則跳脫傳統主題，以貼近群眾的視覺語彙，探索燈藝的創新突破。

文化局表示，美術館二樓的「探索燈藝當代」展區，透過紀錄片，讓燈藝師們回溯自己與燈藝的淵源、燈藝對於他們生命的意義。

文化局表示，《燈藝風華》即日起展出至3月21日，期間也將舉辦多項推廣活動，欲知更多展品內容及活動請上「新竹市美術館」粉絲專頁(https://goo.gl/ZdtXtm)查詢，詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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