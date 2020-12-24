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竹市「台灣工藝之家」揭牌　林瑤農玻璃工藝獲肯定

▲林智堅市長感謝林瑤農傳承傳統工藝。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長感謝林瑤農傳承傳統工藝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

國立台灣工藝研究發展中心今年評選出25位國家級工藝家，其中唯一玻璃工藝類由新竹市林瑤農-玲瓏窯玻璃工藝獲選。新竹市長林智堅、各縣市的台灣工藝之家等今一同揭牌。林智堅市長感謝林瑤農傳承傳統工藝，更感動林瑤農子女都接棒，發光新竹玻璃工藝。

林智堅表示，林瑤農老師從14歲就開始做玻璃工藝的創作，至今40多年時間，又睽違8年代表竹市獲選台灣工藝之家，真的非常不容易，他也要再次恭喜老師。他更感動，林瑤農老師曾說「沒有所謂的夕陽產業，只有努力和不努力。」今天林老師能獲得這樣的榮耀，也都是時間累積的成果，實至名歸。

林智堅說，新竹市文化局近年透過空間活化、重新經營，讓更多民眾進到古蹟與藝術空間，也透過策展讓更多人看見這座城市。

林瑤農表示，玻璃產業過去在台很興盛現在沒落了，但他們全家人仍投入盼傳承傳統工藝，此次獲獎後「他更有責任要發揚這個工藝」，尤其是一千兩百度高溫燒製後徒手拉培的「玻璃乾鍋技法」。此技法具ㄧ定門檻，必須得會乾鍋、玻璃熔漿配料、退火、後段加工等，為了傳承，他把70年技法和配料方法濃縮成一本秘笈，全都有公式，其他人只要有玻璃原料就能照作，盼能帶動地方觀光如香山小旅行、十大伴手禮等，為新竹帶進更多觀光客。

國立台灣工藝研究發展中心許耿修主任表示，「台灣工藝之家」為傑出工藝家認證機制，不定時評選，自2004年至今共評選5屆，目前全國總計145位工藝之家獲獎，今年再次辦理第6屆「臺灣工藝之家評選」，全國19縣市透過初審共推薦86人，最終決審通過25人，新竹市是25位工藝之家中唯一的玻璃類別。

文化局表示，林瑤農老師為現任新竹市風城藝術玻璃作家協進會理事長，得獎資歷豐富，持續玻璃工藝創作達34年，目前林瑤農老師共有4名徒弟傳承技藝，其中兩名還是自己的兒子。目前女兒擔任公司負責人、兒子一起做玻璃、太太負責公關事務，媳婦進行網路行銷，強而有力的家庭組合，成功是必然的，未來文化局仍會秉持扶植在地藝術家的職責，為工藝之家爭取更多資源。

林瑤農─玲瓏窯玻璃工藝有限公司，工作室位於新竹市香山區中華路六段，靠近西濱公路及福爾摩沙高速公路。相關詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線查詢。

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