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販賣機不賣商品只借書　竹市新增兩座微型圖書館

▲新竹市長林智堅親自至微型圖書館借書。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅親自至微型圖書館借書。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

竹市稅務局、演藝廳內近日出現兩台類似販賣機機台，新竹市長林智堅今解謎，這兩座機台是「微型圖書館」，不賣商品，只借書。每座圖書館書藏量都達350本，包含親子教養、人文歷史、商務理財等類別，圖書館還設有360度櫥窗展示書籍，方便民眾輕鬆挑選。往後，民眾辦理稅務、看完藝文表演後，都就能順手借書或隨手還書。

林智堅也親自至微型圖書館借書，他從360度櫥窗挑書，並憑新竹市行動圖書館APP行動借閱證操作借書，林智堅市長說，微型圖書館操作簡單，還可使用借閱證、行動借閱證等，真的很便利。

林智堅表示，國家圖書館《台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》連續2年都顯示，新竹市為非六都縣市民眾每人借閱冊數冠軍。市府積極提供更優質閱讀服務，目前已有兩座微型圖書館，市府也正積極打造第三座，讓民眾享有更多元借書管道。

文化局表示，稅務局微型圖書館設置於一樓大廳，即使稅務局結束營業時間，民眾也可從側門自由進出。演藝廳的微型圖書館，服務時間為週二至週日09:00-17:00。

文化局說，民眾從微型圖書館櫥窗看好想借書籍後，輸入圖書位號，即可輕鬆完成借閱。微型圖書館每人最多可借閱4本，借期14天，可於任一座微型圖書館歸還。微型圖書館可使用新竹縣市任一公共圖書館借閱證（新竹縣讀者須已啟用一證通）、身分證、綁定借閱證之悠遊卡等。

另外，文化局在新竹市稅務局、辛志平校長故居、李克承博士故居、新竹市身心障礙福利服務大樓、新竹市托育資源中心暨親子館（東區、北區、香山區）等11個據點，提供「Hami Book電子書場域閱讀」服務。民眾可透過手機、平板電腦等智慧型載具，利用GPS定位方式，就線上免費閱覽多達200種期刊、報紙及逾1萬本書籍。

新竹市政府表示，市府近年也積極爭取經費設置新圖書館，如108年獲得教育部核定8.5億元經費，設立動物園分館、兒童探索館、龍山分館等特色館舍，不僅提供閱讀服務，更讓讀者可動手做、親身體驗，實踐書本上知識。

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