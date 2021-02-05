第十九屆風城美展　93位藝術家展現風城藝術能量

▲「第十九屆風城美展」，即日起於新竹市文化局展出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹地區年度藝文盛會「第十九屆風城美展」，即日起至2月21日於新竹市文化局演藝廳A、B展區展出，本次邀集93位傑出在地藝術家參展，近百件水彩、油畫、水墨、膠彩、攝影、書法、綜合媒材共七大類多元媒材、跨域的藝術創作齊聚一堂，呈現風城藝術能量，藝同迎接農曆新年的到來。

新竹市長林智堅表示，新竹市豐厚的文化底蘊，造就了現今人文薈萃的風貌，風城美展每年皆於農曆年前開展，已然成為新竹市重要的藝文盛宴與交流平台，藝術家持續耕耘創作及藝文團體的協力推動，讓我們有更多機會可以欣賞新竹在地之美與異地風情。由衷感謝許多前輩先進對於藝文推廣的支持，在疫情期間仍踴躍送件參展，讓風城的藝術能量，不受疫情之阻。

文化局長黃竫蕙表示，風城美展今年已邁入第十九屆，在象徵成年的十八歲之後，今年於徵件主題與內容進行了創新舉措，打破以往預設展示主題的形式，邀請新竹在地傑出藝術家及新竹美展竹塹獎歷屆得主發揮創作展出，每件創作的作品，都代表著藝術家們耕耘藝術的豐碩成果，展現新竹地區開放多樣的藝術能量與創意。

本次展出作品主題多元，展場可見父女檔、母子檔藝術家共同展出，書法名家王晴頌老師將近80歲仍筆力遒勁，與女兒王怡臻創意趣味的書法創作風格迥異；去年新竹美展水彩類竹塹獎得主蕭輔一年僅18歲，與母親李明倫老師今年分別以「再一次的思念」、「日常系列4」作品參展，兩者並列各有千秋，透過藝術家齊聚的向心力與凝聚力，風城藝文傳承得以流轉於不同世代。

文化局表示，「第十九屆風城美展」為新竹市的春節暖身，也提供市民朋友年節期間藝文賞析的好去處，展期至2月21日(日)止，展出期間贈送「風城美展紅包袋」，限量300組，送完為止。同時，文化局提醒，目前武漢肺炎疫情仍屬緊繃，請觀展民眾配合入館戴口罩、量體溫、手部酒精消毒與實名制等防疫措施。詳情請洽03-5332841或撥打1999為民服務專線。