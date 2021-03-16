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泰總理接種AZ疫苗第一劑　照片曝光！停打潮後帶頭施打

▲▼ 泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）16日上午接種AZ疫苗。（圖／路透）

▲泰國總理帕拉育16日上午接種AZ疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）16日上午完成接種AZ疫苗第一劑，成為該國暫緩施打後接種該疫苗的第一人。NBT WORLD News指出，他選在出席內閣會議之前，與15名內閣成員在國務院桑提麥迪大樓（Santi Maitree）共同施打疫苗。

泰國是亞洲第一個喊出停打英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗的國家，總理帕拉育及多名內閣成員原定12日就要施打，但就在歐洲多國先後因血栓疑慮暫緩接種作業後，泰國也緊急暫停使用該疫苗，取消施打。

▲▼ 泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）16日上午接種AZ疫苗。（圖／路透）

不過歐盟藥品管理局（EMA）先前指出，全歐洲已接種AZ疫苗的500萬人中，出現30起血栓案例，但目前沒有證據顯示是因為接種疫苗引發此種症狀，呼籲繼續施打。亞洲第一個喊出停打AZ疫苗的泰國現已恢復接種作業。

衛報統計，光是歐洲就有16國暫緩施打，包括奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、盧森堡、立陶宛、羅馬尼亞、丹麥、挪威、冰島、荷蘭、愛爾蘭、德國、法國、義大利、西班牙、斯洛維尼亞。而位在東南亞地區的印尼也於15日跟進停打。

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