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LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布今（16）日國內無新增新冠確診病例，不召開指揮中心記者會，但針對國內其他流行病之疫情仍於1400由發言人莊人祥主持記者會說明。而針對全台醫護進行新冠疫苗施打意願調查，指揮官陳時中上午赴立院備詢時透露，首波有6萬名醫護願意施打。

歐洲多國因施打AZ疫苗（AstraZeneca）後，出現「血栓之亂」，也導致不少國家決定暫停施打。目前已暫緩接種AZ疫苗的國家有丹麥、挪威、冰島、義大利、奧地利、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡和泰國等11國。

此消息傳出，恐間接影響國內醫護、民眾接種意願，而指揮中心方面除了委託衛生局進行全台醫護接種意願調查，並彙整不適合、暫緩及應謹慎評估之8類族群，包括18歲以下青年、對疫苗所含成分過敏者及懷孕或可能懷孕之女性等。

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▲▼AZ疫苗施打建議事項 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布AZ疫苗施打建議事項 。（圖／指揮中心提供）

另指揮中心日前請地方衛生局針對全台醫護進行新冠疫苗施打意願調查，昨日已送達指揮中心，依照整理情況可能於今日公布，預期今日記者會中仍為關注焦點。

指揮中心統計國內累積960例確診，分別為990例確診，分別為874例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、951人解除隔離、29人住院隔離中。

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