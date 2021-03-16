AZ疫苗最快下週開打！8族群注意　18歲↓不可打、孕婦再評估

▲AZ疫苗最快下週開打。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

歐洲多國因施打AZ疫苗（AstraZeneca）後，出現「血栓之亂」，也導致不少國家決定暫停施打。此消息傳出，恐間接影響國內接種意願，而指揮中心方面除了委託衛生局進行全台醫護接種意願調查，並彙整不適合、暫緩及應謹慎評估之8類族群，包括18歲以下青年、對疫苗所含成分過敏者及懷孕或可能懷孕之女性等。

歐洲接連傳出有民眾在接種完阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗後出現血栓症狀，甚至有人疑似因此喪命；儘管歐洲藥品管理局11日緊急表示，目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，但仍有至少10個歐洲國家宣布暫緩接種，就連泰國也在12日上午宣布暫停。目前已暫緩接種AZ疫苗的國家有丹麥、挪威、冰島、義大利、奧地利、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡和泰國等11國。

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至於亞洲方面，南韓並未暫停接種計畫，且總統文在寅與第一夫人金正淑女士為6月前往英國出席G7峰會做準備，確定將於本月23日施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗，隨行的幕僚與官員也將先後安排接種。

▲指揮中心公布AZ疫苗施打建議事項 。（圖／指揮中心提供）

台灣將於17日完成首批牛津AZ疫苗的封緘檢驗，對於國外疫苗施打狀況頻傳，指揮中心發言人莊人祥則在記者會上解釋，AZ公司已發布新聞稿，針對歐洲及英國已施打的一千七百萬劑中，截至目前為止，出現15件深度靜脈栓塞，及22件肺動脈栓塞，加總起來為37件，意思是指，若以整個族群施打而言，以這樣背景值來看可能會超過百件，而目前觀察到的實際數字跟預期值，事實上是有所差距的。

不過，莊人祥也提醒，自牛津AZ疫苗仿單中列出3種狀況不可施打，包括「對疫苗所含成分過敏者、施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者及18歲以下青少年」；另有暫緩施打對象為「急性嚴重及並且伴隨發燒或急性感染者」；應謹慎評估施打者，如「血小板減少或任何凝血異常者、免疫功能不全者、懷孕或可能懷孕之女性、正在哺乳之女性」。

同時，將在7月23日開幕的東京奧運，指揮中心也將選手列入優先施打，莊人祥說，選手部分會視比賽時間進行規劃，若是同隊的選手擔心屆時若有副作用，難以區分是否確認為副作用等原因，可能會以分批接種的方式安排。