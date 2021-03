泰國總理被追問！下秒突向記者臉部「噴酒精」　轉身離開全場看傻

▲泰國總理突然向記者噴酒精。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

泰國總理巴育(Prayuth Chan-ocha)在9日的記者會上被追問棘手的問題,不料此時他突然拿起消毒酒精,瞄準第一排的記者臉部近距離噴灑,突如其來的舉動引發熱議。

綜合外電報導,巴育政府有3名部長在2014年期間,曾參與反政府示威,上周以暴動罪被判監。在9日的記者會上,巴育被問到後補內閣部長名單時情緒失控,沒有戴上口罩的他,竟然拿起桌上的消毒酒精,一手向記者噴灑、一手拿着口罩掩蓋自己口鼻。

當天,巴育還被拍到向同一批記者發言,表情看起來越來越煩躁,接著再次向記者噴灑消毒酒精,之後離開。巴育離譜的行徑傳出後引發熱議。

實際上,這並非巴育首次「攻擊」記者,他還曾擰記者耳朵、向攝影團隊丟香蕉皮等。其中在2018年1月8日,巴育曾拿出自己的1比1的人型紙牌,然後對記者說「你們想問任何關於政治或衝突的事,問它吧」,隨即轉身離去。

At the end of today’s weekly post-cabinet meeting presser, PM @prayutofficial was asked yet again about specific names in the next cabinet reshuffle - instead he sprays the entire first row of the press with alcohol spray... pic.twitter.com/w6mDluxQMU