「血栓之亂」歐盟10國停打AZ疫苗！醫曝2原因台灣遲不敢碰

▲歐盟各國傳出施打阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca）出現血栓等不良反應。（圖／路透）

記者謝承恩／台北報導

歐盟多國施打AZ疫苗傳出30幾例血栓事件，歐盟10幾個國家宣布暫緩停打，台灣過去向藥廠購買的1000萬劑牛津AZ疫苗，3月初已有10多萬劑抵台，就有民眾擔心開打後會有不良反應。醫師黃玉成指出，歐洲疫情肆虐下，施打疫苗的好處遠大於壞處，台灣遲遲不敢碰AZ疫苗，主要跟2個原因判讀有關。一旦開始施打AZ疫苗，務必要進行施打監測及針對不良反應進行通報。

歐洲藥品管理局日前公告在AZ疫苗施打的500萬名案例中，有30幾個案例出現血栓等不良反應！林口長庚醫院主治醫師黃玉成指出，距上次公布的數據中，不良反應是遠低於背景值，「AZ疫苗是否直接誘發血栓」並沒有直接證據，目前德國、法國、西班牙等10幾個國家宣布暫緩停打，但以現在歐洲疫情肆虐的程度，打疫苗的好處仍優於不打。

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至於疫苗是否會造成血栓不良反應？黃玉成表示，這背後跟2個數據的判讀有關，一個是流行病學角度，評估看背景值，如果施打後出現血栓或中風的比率數字，比平時的數字還要低，那顯然並不是疫苗造成的。另一個是機轉成因來看，當受試者被打入疫苗病毒的片段，是否會誘發相關的病症，這還有待歐盟調查結果才得知。

「但台灣現在根本還沒有施打AZ疫苗，相較歐洲國家，不會有自己的背景資料庫，台灣目前還在收集各國施打的數據，至於有那些族群不宜施打，都還需要等疫情指揮中心判斷。」黃玉成建議，未來只要台灣施打疫苗就要開始全面監測，並且要建立完整的通報，否則背景值就會有落差，對於疫苗評估判斷有限。