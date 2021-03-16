日相菅義偉今打第一劑輝瑞疫苗「不太痛」　接種畫面公開！

▲ 菅義偉今接種新冠疫苗。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
《共同社》16日最新消息指出，現年72歲的日本首相菅義偉稍早前往東京新宿的國立國際醫療研究中心，完成接種第一劑輝瑞新冠疫苗，為4月上旬出訪美國的行程做準備。
#菅義偉 #首相 は１６日午前、国立国際医療研究センター（東京都新宿区）で、#新型コロナウイルスワクチン を接種しました。米ワシントンでの日米首脳会談を４月前半に控え、感染対策を万全にするための一環です。（裕） pic.twitter.com/J5SEPL3UpT— 朝日新聞 映像報道部 (@asahi_photo) March 16, 2021
菅義偉步出醫院後表示，「在日美領袖會談前，接種疫苗是採取一切措施防範新冠肺炎的一環。先是痛了一下，但也沒有那麼痛，已經順利完成了。疫苗料將有防範重症的效果，我也希望向國民傳達正確的資訊。」
綜合日媒報導，菅義偉接種的畫面透過媒體對外公開，用意是提升民眾對疫苗的信心。在4月與美國總統拜登（Joe Biden）會面前，他將接種二劑疫苗，間隔約3週。他的隨行團隊將限縮於80至90人之間，行前皆會完成二劑接種。
菅総理大臣は、来月前半にも予定されている日米首脳会談を前に、16日、東京・新宿区の病院で、新型コロナウイルスのワクチンを接種しました。https://t.co/bEDl6oLb1o#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/IqHpKgZsTH— NHKニュース (@nhk_news) March 16, 2021
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