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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／國民黨主席選舉陷放話戰！　王鴻薇分析「少了這角色」

新聞節目中心／綜合報導

隨著國民黨主席選戰升溫，近日有多項傳聞在黨內發酵，包含智庫副董事長連勝文遭指考慮參選，是因其父連戰不滿國民黨主席江啟臣的「中國威脅說」，另有中廣董事長趙少康與江啟臣的「江趙結盟」交換說，掀起一波波討論。對此，國民黨台北市議員王鴻薇16日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，國民黨目前的問題就是「看不到比較明顯的共主」。

談起近期黨內打起「放話戰」，王鴻薇舉例，有消息指前主席連戰「不高興」，所以推連勝文參選黨主席，「這完全是空穴來風」，且過去連勝文選台北市長時，也有一說「別讓勝文不開心」，後來也被證明根本沒這件事。

王鴻薇進一步說，如今連勝文出來選舉，又有人開始捕風捉影、搬出連戰，「我直接說，我所了解，連勝文他想要參選黨主席大概是去年10月、11月就已經開始了，我們就有聽說他有這樣一個想法」，這與連戰、江啟臣的「中國威脅說」，甚至是「藍白合」論壇都沒有關係，「我老實說，這就是有些捕風捉影、繪聲繪影的部分」。

王鴻薇也說，國民黨如今有個問題，就是看不到比較明顯的「共主」，所以這次黨主席選舉的過程，大家就會開始傳言紛紛，像是出現「結盟」一說，其實就代表黨內任何獨立的一人，都自覺無法完成黨主席、2024選舉，才必須找結盟對象，「所以這次會看到所謂『合縱連橫』，但這應該去講合作，而不是說今天我跟你結合，去擋其他的人」。

▲▼台北市議員林國成,王鴻薇,簡舒培。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於近期「藍白合」「綠白合」討論，甫上任民眾黨台北市黨部主委的台北市議員林國成強調，民眾黨願意跟任何一個政黨良性競爭，「沒有藍綠合的問題，但是民眾黨有議題合作的傾向」。

林國成進一步說，民眾黨跟民進黨合作，國民黨這邊就開始塗顏色，反之民眾黨與國民黨進行議題合作，民進黨也塗顏色，「所以到現在為止，民眾黨是走自己的路，也以黨名告訴所有台灣人民，以台灣為名、以民眾為本」，因此只要是人民、民生問題，民眾黨不排除與國民黨、民進黨合作，「沒有藍綠的問題，只有民生的問題」「所以我們不會說小藍、小綠，台灣民眾黨是不會做這些事的」。

▲▼台北市議員林國成,王鴻薇,簡舒培。（圖／翻攝雲端最前線）

不過，民進黨台北市議員簡舒培則直言，民眾黨主席、台北市長柯文哲曾稱蚊子、蟑螂、國民黨是最討厭的東西，如今卻回過頭來跟國民黨合作，就必須告訴大眾在「這個」議題上，跟國民黨合作的原因是什麼，「你沒有講出為什麼，人家就會覺得說你就變來變去嘛！」

簡舒培也說，「綠營不可能再跟他（柯）合作」，且平時在地方跑行程，支持者都有相關反應，「我覺得今天不是個別政黨、政治人物不喜歡你，而是我們的支持者都認為這人不再代表民進黨的價值，跟民進黨不可以走在一起的時後，我們怎麼可能跟他們合作呢？」

《雲端最前線第994集完整節目FB》

《雲端最前線第994集完整節目Youtube》

▲▼台北市議員林國成,王鴻薇,簡舒培。（圖／翻攝雲端最前線）

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