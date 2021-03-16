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近7成醫護不打首波疫苗！江啟臣籲綠營「收起傲慢」：政府應善盡釋疑

▲國民黨主席江啟臣、總召林為洲遞交反萊豬公投案第二階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

指揮中心今（16）日公布針對專責醫院調查接種AZ新冠疫苗意願，18萬人中約有5.9萬名醫護願意施打，換算下來有近7成醫護不願當第一批。對此，國民黨主席江啟臣晚間呼籲蔡政府該收起傲慢，善盡釋疑的義務，做醫護同仁的堅強後盾。

「做醫護的後盾，政府應善盡釋疑的義務。」江啟臣在臉書發文說，指揮中心公布有32.7%的一線醫護願意首波接種疫苗，代表另外7成醫護不願意當第一批。

他認為，作為台灣的防疫戰士，並保護著國人一次次挺過國際疫情的肆虐，如今只剩3成醫護願意首波接種，意味著「政府有義務進一步了解，醫護不願施打的因素」。

江啟臣續指，昨天指揮中心面對記者提問關於疫苗暫停施打的資訊時，竟回說「為什麼要告訴你」，他認為蔡政府有責任保護國人，捍衛醫護權利，竭盡所能取得疫苗之外，更應該讓一線醫護與全國人民能夠掌握疫苗的充分資訊。

「一句傲慢的『為什麼要告訴你』不只影響政府的信用，更可能讓一線醫護因為缺乏充分資訊而不願施打。」江啟臣呼籲蔡總統的執政團隊，此刻應該收起傲慢，善盡釋疑的義務，做醫護同仁的堅強後盾。畢竟蔡英文總統在競選時，是說過「掌握國家機器的執政者有釋疑的義務」的承諾。

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