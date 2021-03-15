藻礁連署70萬...潘忠政臉書突遭禁　「他們一有機會就要抹黑我」

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／桃園報導

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，目前已近70萬份連署。不過，公投發起人潘忠政的臉書14日突然遭到限制，引發一片譁然。潘忠政15日受訪時表示，「他們想辦法一有機會就要抹黑我」。

國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍排定15日考察桃園大潭藻礁，並邀請經濟部、環保署官員以及藻礁公投領銜人潘忠政與會。

對於臉書遭到限制，潘忠政在考察時受訪表示，他發現這部分（疑似分享性別歧視言論）其實是維基百科上的內容，他只是分享原始文章，最後原始文章也撤了，「他們想辦法有機會就要抹黑我」；他強調，自己不可能去歧視同志，過去他還曾參加同志遊行。

潘忠政說，對於臉書認為這些文字不雅的相關機制，他接受，但他也認為，這件事情需要的話可以討論，不必造成社會尖銳的對立。

由於臉書帳號成為已限制帳號，30天內不能直播、也不能發廣告，潘忠政表示，他目前也不需要直播或做廣告。

臉書15日表示，關於潘忠政用戶帳號受到限制，Facebook打造大眾自由表達、盡情發聲的平台，並維護包含兒童、性別等族群的網路安全，使平台服務不受濫用，因此制定社群守則，違反者將限制其Facebook帳號相關功能，不允許有關兒童性剝削或危害兒童的內容，該用戶因分享兒童情色化相關內容，該內容違反Facebook社群守則而遭刪除，並限制該用戶帳號部分功能。

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