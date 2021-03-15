朝野立委偕中油人員探勘藻礁　鄭運鵬批：踩進去是什麼意思？

▲鄭運鵬批評一兩百個人直接踩進去礁岸。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）



記者黃巈禾、徐政璿／桃園報導

藻礁公投第二階段連署已收到近70萬份，環團預計18日送交中選會，引發高度關注。朝野立委15日考察桃園大潭藻礁，不過，民進黨立委鄭運鵬在臉書貼出一張照片，並痛批「我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」

此次考察由立法院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍發起，國民黨、民進黨、民眾黨、時力等20位朝野立委報名參加。相關部會包括經濟部次長曾文生、環保署長張子敬、能源局長游振偉、中油總經理李順欽、台電總經理鍾炳利、海委會海保署長黃向文、農委會林務局組長羅尤娟、中研院生物多樣性研究中心代主任陳國勤等30多人。環團則派出藻礁公投領銜人潘忠政、桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等人代表會談。

▲鄭運鵬要求帶頭的陳玉珍說明。（圖／記者徐政璿攝）



鄭運鵬表示，今天到G1和G2的大潭藻礁區，政府要告訴大家被認定有藻礁的這兩個區不會開發，沒想到陳玉珍所帶領的團隊，在退潮要看藻礁的時候，竟然是幾百個人直接踩進去，有點嚇一跳，因為藻類很脆弱，也可能不小心踩到生物，一踩就會死掉，幾百個人踩進去，他是站在沙灘上不敢踩進去，目送他們走到海邊，再看他們走回來。

鄭運鵬批評，這到底是不是保護的行為？今天以保護為名義來到大潭開發區，政府告訴大家現在踩的地方都沒有要填海，沿岸都沒有要填海，不會破壞到生態，帶頭的人必須要解釋一下為什麼要踩進藻礁區。

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者徐政璿攝，下同）



鄭運鵬提到，有一兩百個人都在沙灘上，不管台電也好，政府部門也好，有好幾個立委沒進去，站在他旁邊的桃園市環保局局長告訴他「這過去就是藻礁」，藻礁有些是化石化，不能看它是石頭就踩進去，有生態的藻類是附著在上面，自己沒那麼專業，但知道踩進去就破壞，「今天是生態考察，生態考察在做這樣的行為，我沒辦法解釋，我希望帶隊進去的人要好好說明一下，這樣踩踏的行為，是對的嗎？」

對於民進黨立委都沒踩進去嗎？鄭運鵬則說，「我不知道有誰進去，因為我一到的時候，裡面已經兩三百個人了，我是嚇到而已，我不知道裡面到底有誰」，但顯然召委也進去，召委要說明一下，是不是破壞的行為，還是為了考察一定要進去。

對於潘忠政也走進去，鄭運鵬說，生態的保育，自己要說明，「他說可以就可以嗎？他說不行，那當然就不行」，今天大家都上了一課，藻礁公投事實上已經成案，只剩中選會程序，政府就重新開始就每一個議題來說明，今天算是一個新的開始，就流程來看，每一方都很完整的表達，包含經濟部、中油、台電、環保署和環團，未來如果大家能保持平和狀況下，把證據拿出來討論，今天這場算還不錯，最後失敗就在大家看藻礁就幾百個人踩上去，這是今天最大的失敗。

▲珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）