學妹淚控被帶到禁區性侵　醫辯「自願」！醫界人士曝下場：走定了

▲台北馬偕醫院爆發院內放射科醫師遭女病患指控性侵疑雲（圖／記者季相儒攝）

記者張君豪／台北報導

一女網友日前透過自己臉書控訴去年底到台北馬偕醫院掛號看診，卻遭該醫院一名放射科主治醫師誘騙到門禁管制區樓梯間伸手進入裙底指姦並脅迫口交性侵，被害人女今年一月向轄區警所提告並經北市婦幼隊約談男醫師到案說明，目前全案依性侵、猥褻等罪嫌移送地檢署偵辦。

被害人表示，她在去年12月底到馬偕醫院看診，但因看診號碼太後面就去診間找學長聊天、對方表示「我帶你去一個神祕的地方，你肯定沒有去過」她回答「你要帶我去醫院大冒險嗎？」但未料女被害人表示她被學長帶馬偕福音樓一處需要刷卡進入的ICU管制區樓梯間，她旋即遭學長伸狼爪掀裙侵入下體，甚至威逼她口交，完事後該名醫生還誇稱她「你的技術不錯！」

被害女子事後透過臉書發文爆料，另外說明發文的原因是不想再看到有人受害，面對網由質疑為何不求救，她回應是害怕學長有激烈行動，雖然馬偕醫院15日下午發表聲明澄清，表示該醫師僅帶女學妹到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵被害人情事。

但遭指控醫師被警方約談後，向警方證稱當天確實和學妹在樓梯間發生性關係，但屬於兩情相悅下發生並沒有強暴脅迫之事，案件已經移送台北地檢署偵辦中；該名醫師認為女方指控不實也聘請律師研議是否提告反制。

熟稔該院不願具名的醫療從業人員指出，馬偕教學醫院是基督教體系經營，院內董事都是教會長老兼任作風相當嚴謹保守，院內由醫療專業出任的各科主任、教授也都必須兼任「長老職」馬偕向來對院內醫療人員管理嚴謹，並重視聘僱醫療人員的專業倫理道德。

該名從業人員指出，就算退一萬步來說，案情是如同該遭指控醫師所稱是兩情相悅發生男女關係，一個教學醫院主任醫師上班時間和女病患在門禁管制區的樓梯間「做愛做的事」也嚴重違反醫師守則及相關專業倫理規範，「不管後來指控性侵案是否成立，按照馬偕嚴謹的門風，這個醫師應該走定了！」

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