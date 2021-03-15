指揮中心公布：AZ疫苗「3族群」不適合打　還有1類人應暫緩

▲指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗施打注意事項。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣向AZ直購的11.7萬劑新冠疫苗將於17日完成封緘檢驗，但鑒於AZ在歐洲爆發「血栓之亂」，間接影響國內接種意願，指揮中心日前委託衛生局進行全台醫護接種意願調查，今日收到結果進行彙整。指揮中心發言人莊人祥今（15）日彙整3類不適合打的族群，包括對疫苗成份過敏者與18歲以下青少年。另有一類人暫緩施打。

哪些人不適合施打AZ疫苗三類族群如下：

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一、對疫苗所含成份過敏者

二、施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者

三、十八歲以下青少年

另外，若有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染，應暫緩施打AZ疫苗。若有血小板減少或任何凝血異常，如有血友病；以期免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療，或者懷孕、可能懷孕與哺乳婦女，應謹慎評估施打效應及風險，再決定是否接種，施打後也建議密切觀察30分鐘再離開醫療院所。

▲AZ疫苗施打建議事項 。（圖／指揮中心提供）

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