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醫護「新冠疫苗接種調查」送抵指揮中心　莊人祥：拼明公布結果

▲▼3月4日指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心日前請地方衛生局針對全台醫護進行新冠疫苗施打意願調查，今送達指揮中心，被問到是否為匿名調查？填寫後是否有辦法更改接種品牌？指揮中心發言人莊人祥回應，調查意願只是參考，最後要不要打，還是醫護自行決定，「沒有壓著他們打」。他也表示，今（15）日已收到資料，但需要時間整理，看能否在明天公布。

莊人祥表示，雖然歐洲有多國因血栓停打，但法國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、墨西哥以及世衛組織都繼續施打，台灣也會繼續觀察。先前指揮中心也有委請地方衛生局針對各醫院進行調查，但最後要不要打？打哪一個品牌？還是由醫護自行決定。

至於我國與COVAX購買的疫苗，原訂最快2月底、3月初出貨，至今仍無下文，莊人祥坦言，「期間確實遇到轉折或一些問題，正持續研議解方」，目前已著手準備聯繫運送問題，但對於轉折則不便回應。

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食藥署已完成首批11.7萬劑AZ疫苗的6項封緘檢驗，待17日無菌檢驗合格就可放行，之後還需要3、4天分送到各地，最快21日才打得到。被問及是否會準時在下週一開打？莊人祥回應，有關施打時間，還是會讓指揮官宣布，時間部分會盡量縮短，讓醫護可以儘早開始施打。

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