莊人祥：AZ疫苗歐洲接種1700萬劑　僅有37件血栓「低於背景值」

▲指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗施打注意事項。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗爆發血栓之亂，歐洲多國宣布暫停接種，指揮中心發言人莊人祥表示，AZ公司今（15）日公布最新數據，歐洲與英國共施打1700萬劑，截至目前共發生15件深層靜脈栓塞，還有22件肺動脈栓塞，合計共37件，但若在一般族群中，背景值可能超過百件，「跟觀察到的數據是有差異。」

莊人祥日前表示，雖然歐洲有多國因血栓停打，但法國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、墨西哥以及世衛組織都繼續施打，台灣也會繼續觀察。先前指揮中心也有委請地方衛生局針對各醫院進行調查，但最後要不要打？打哪一個品牌，還是由醫護自行決定。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也回應，歐洲藥品局（EMA）已發布聲明，表示丹麥是在做預防性措施，歐盟建議利大於弊，應該持續接種，會針對血栓個案作調查。歐洲藥品局調查，發現打疫苗後發生血栓機率，並未高出背景值，接種疫苗發生血栓事件並不會高於一般大眾。

羅一鈞說，血栓成因多元，像是手術中不易移動，或者吃藥，導致凝血功能異常時就會發生，如果跑到肺部就稱為肺栓塞，台灣一年發生率約10萬分之一，西方人發生率則為千分之一，以此推算，丹麥已接種的14萬人，就算不打疫苗，每年也有140至280人多例血栓事件，以此除以52周，一周發生3~6位的話都還在背景值以內。

「血栓成因之一就是感染。」羅一均堤到，透過疫苗預防血栓感染，反而可以降低血栓事件發生，過去有疫苗研究指出，打流感疫苗可以降低血栓發生，而黃種人發生率本來就低，對亞洲影響不如西方國家明顯。未來幾天會持續觀察歐盟調查看科學分析上是否有新證據，是否會導致血栓事件發生。奧地利先前就因血栓事件啟動調查，昨天結果出爐，也顯示沒有關聯性。

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