網軍惡搞？潘忠政臉書遭限制　羅智強聲援：70萬連署是最強後盾

▲藻礁公投領銜人潘忠政臉書帳號突遭限制。（圖／翻攝潘忠政臉書）

記者徐政璿／台北報導

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，目前已近70萬份連署。不過，公投發起人潘忠政的臉書14日突然遭到限制，引發一片譁然。對此，國民黨台北市議員羅智強也在臉書聲援表示，護藻礁連署書回收近70萬份，下個星期就能送交中選會，「就由我們來擔任藻礁最堅實的後盾吧！」

中油第三天然氣接收站計畫使用桃園大潭海岸，對當地藻礁生態造成嚴重衝擊，進而引發環團發起公投案，拯救生態浩劫，截至目前為止，已收集近70萬份連署書，並送往荒野保護協會台北總會存放，預計18日遞交中選會。

潘忠政14日凌晨在臉書PO出一張截圖，自己的臉書帳號被漆上紅底，名字下方還有一排紅字，標示「已限制帳號」，並說明「您的帳號目前受到多項限制」，突如其來帳號變動令潘感到十分不解。

畫面曝光後立即引起網友熱議，猜測是否受到網軍攻擊、惡意檢舉，「明的解決不了，開始來暗的了」、「這太誇張了啦」、「網軍搞的吧，惡意檢舉」、「那是被蓄意檢舉，然後最終移除、禁用臉書」、「這是藻礁公投一定成功的警示」、「潘老師加油，我們挺你，真理終將戰勝邪惡！」

羅智強則是在臉書聲援表示，「70萬真的很威，護藻礁連署書回收近70萬份，下個星期就能送交中選會，公民團體發起的公投案，在短時間內達到這個數字，實在始料未及，也證明珍愛藻礁的行動，超越了藍綠丶黨派」。

羅智強說，藻礁公投領銜人潘忠政老師的臉書被限制，雖然目前原因不明，「但還是替潘老師加油，就由我們來擔任藻礁最堅實的後盾吧！」