食農教育結合當地食材　連鎖飯店推山海平原超值遊程

▲嘉義長榮文苑推精選11條遊程路線，結合當地職人及食材推出遊程及美食季。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長榮文苑慶祝即將到來的週年慶以「新桃花源 完美藝境」為主軸，推出嘉義縣山海區多達11條的旅遊食宿遊程並結合當地食農職人，邀請民眾共同體驗農作收割、魚場體驗，欣賞嘉義多樣的遊憩景點。

▲嘉義長榮文苑遊程之一，結合米食達人許寶哥推出體驗遊程。（圖／記者翁伊森攝）

另外，加碼推出「櫻花綻放日本美食節」，除多項經典日式佳餚，酒店更精心佈置櫻花樹日式風情打卡區，讓消費者不需出國就能到日本，另有消費滿額抽獎活動，最大獎為價值1.8萬的文苑套房讓您體驗尊榮的感覺，並且安排當地職人解說，將食農體驗規劃在遊程中。

▲嘉義長榮文苑周年慶加碼日本美食季，將嘉義當地食材入菜。（圖／記者翁伊森攝）

長榮文苑酒店（嘉義）歡慶週年，結合多個嘉義熱門景點推出11條超值路線，特別安排專人導覽、專車接送，包含藝文、美食、陶藝、祈福、親子、賞花等多元化主題行程；其中又以結合名聞國際的嘉義林聰明主題食堂假期最為推薦，消費者不用排隊就可以吃到林聰明沙鍋魚頭及主廚私房料理；另有阿里山賞櫻行、文化路商圈美食之旅、半日小農採果趣及田園米香逗陣趣DIY等特色專案，讓您深入在地玩得透徹。

▲嘉義長榮文苑美食季搭配在地漁獲上菜。（圖／記者翁伊森攝）



因應日本櫻花祭與阿里山櫻花季同步登場，該飯店2F咖啡廳於週年慶期間推出「櫻花綻放日本美食節」，運用當季新鮮食材製作日式美味，可品嚐包含醋味噌拌海鮮、粉櫻冷麵及限量日本和牛握壽司等冷食；另有柳川風味鰻魚燒、鮭魚幽庵燒、鴨肉吉野煮、限定版火雞肉捲醬油豚骨拉麵、烤香魚及日式醬燒豬肋排等熱食，再加上DIY抹茶巧克力噴泉、日式葛粉凍DIY等甜點。

▲嘉義長榮文苑周年慶遊程搭配日本美食季。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義長榮文苑周年慶日本美食季。（圖／記者翁伊森攝）

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