北市推食農教育「1有機蔬菜、1有機米」　213校16萬名學生受惠





▲台北市推食農教育。（圖／台北市教育局提供，同下）

記者崔至雲／台北報導

台北市政府教育局為強化學校午餐食材，推廣在地食農教育文化，除了配合中央三章一Q使用國產可追溯生鮮食材，108學年度起補助學校每週一餐有機蔬菜，施行一年來各界反映良好；因此109學年度起再增加每週一餐有機米的補助，台北市總計有約16萬名學童受惠。



教育局表示，北市國中小共計213校施行學校午餐使用三章一Q食材，讓學校採用有機農產品標章、TAP產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章及生產追溯QRCode國產生鮮食材（簡稱三章一Q），讓學生吃得安全、吃得健康、吃得安心。

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教育局說明，因應糧食安全、友善生產及永續發展目標，台北市在不增加家長午餐負擔下，每週供應1天有機蔬菜及1天有機米，教育局表示，若以學校餐費50元計，當餐有機補助以每餐有機米8元、有機蔬菜8元計算，等於當餐食材升級約32%，同時達成扶植農業生技、帶動產業發展之目標。

除了食材升級，教育局也規劃透過農地參訪體驗農民種植、採收的過程，讓食農教育向下紮根，教育局說，未來也將配合產業發展局與雲林青農合作的機會，再增加一餐的有機蔬菜，除了提供學生優質、營養、無毒的午餐食材，更讓學校有機會共同參與有機農業教育與推廣。



