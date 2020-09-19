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竹科2期擴建喬不攏　官員、自救會互嗆「你找台積電阿」

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▲竹科2期擴建喬不攏　官員、自救會互嗆「你找台積電阿」。（圖／記者陳凱力攝）
▲竹科二期徵收案19日上午召開第二次公聽會，雙方互相爭執，場面一度火爆。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹科2期擴建寶山徵收案19日上午在寶山鄉公所召開第2次公聽會，數十名自救會成員高舉白布條、大罵「政府搶地斷我生路」、「官商勾結搶我祖產」，要求科管局增加查估單位，提高徵地價格，另大崎墓園權益促進會仍持續反對徵收。竹科管理局表示，已委托2家估價公司查估行情，協議市價部分提交不動產估價師公會審核後作為協議市價基礎，大崎墓園部份則另召開說明會向墓主後代說明。

▲竹科2期擴建喬不攏　官員、自救會互嗆「你找台積電阿」。（圖／記者陳凱力攝）

▲自救會成員高舉白布條抗議。

竹科管理局19日上午在寶山鄉公所進行第2次公聽會，自救會會長范國柱及大崎墓園權益促進會等人都發表意見，范國柱認為，科管局尋找2公司查估，自救會要求再尋第3家公司，科管局卻要徵收戶自行吸收費用，根本不合理，要求應由科管局支出。而科管局也回應，「要是有辦法的話，早就出這筆錢了」，台下民眾反嗆「科管局為了台積電身訂做這次的徵收案，台積電躲在政府後面，應叫它(台積電)出來」這筆錢科管局該找台積電付」，沒想到科管局人員也回「你找呀！」雙方一來一往，場面差點失控。

▲竹科2期擴建喬不攏　官員、自救會互嗆「你找台積電阿」。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹科管理局表示，將分別依都市計畫變更、環評及協議價購等階段持續與民眾溝通協商，儘可能在法律的許可範圍內保障及爭取各所有權人最大的權益。

大崎墓園權益促進會認為，徵收案將刨墳挖起先人屍骨，破壞風水寶地，且大崎墓園地主及墓主原就權益分配不均，因此絕對不可能配合徵收。

竹科管理局表示，委請2家專業估價師事務所辦理查估市價，協議市價部分將提交不動產估價師公會審核後作為協議市價基礎，另徵收市價部分亦提送新竹縣地價評議委員會審定。民眾對查估價格程序有疑義部分，將會另行召開查估說明會向所有權人說明。有關大崎墓園代表陳述意見部分，管理局也會另召開說明會向墓主後代子孫說明。

關於民眾關心既有農地已興建農舍，於本計畫用地取得後無法保留一事，竹科管理局表示，若僅有單純居住需求者，可透過本案後續辦理社區用地配售方式取得社區用地興建住宅使用，或領取土地及地上物補償後另行購置或興建住宅。對於仍有農舍使用需求者，可依「農業用地興建農舍辦法」第4條規定申請興建農舍。另有關農保資格問題，則可依據「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定辦理續保。

竹科管理局陳副局長淑珠表示，管理局任何作為均依法行政並兼顧公益跟私益平衡與地方未來發展，民眾所提的相關意見，後續亦將分別於都市計畫變更、環評及協議價購等階段持續與民眾溝通協商，儘可能在法律的許可範圍內保障及爭取各所有權人最大的權益。若個別地主、地上物所有權人及利害關係人對於本案有任何疑問，或有特殊個案情形需請本局協助，本局將個別拜訪，藉由雙方充分溝通，盡力予以協助，期能達到產業發展與居民權益雙贏的局面。

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