拒絕祖產被賤價徵收　寶山徵收戶寒風中抱娃拉布條

▲寶山鄉被徵收戶不滿科管局作法，帶著孩子在寒風天走上街頭抗議。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹科管理局徵收寶山大崎村作為台積電2、3奈米建廠用地，原定24日早上在寶山鄉公所辦理第一次查估說明會，但徵收戶不滿科管局遲遲不肯公布徵收價，約40名被徵收戶在23日傍晚帶著白布條到寶山交流抗議。

據現場抗議民眾表示，寶山鄉地形崎嶇，但部份被徵收土地卻是平坦且近交流道，卻被與山坡地同等看待，加上被徵收戶最近才陸續收到查估通知書，就被要求要在11月2日配合查估人員進屋查屋，居民認為，時間如此緊湊，科管局還對徵收價格保密，因此前往抗議，表達不滿。

▲民眾高舉白布條，大呼口號，拒絕賤價徵收。



胡姓抗議者不滿的說，這種強買強賣的徵收，老百姓連反抗的餘地都沒有，住了一輩子的祖產就直接被科管局徵收，痛罵徵收手段實在粗暴，根本官逼民反。

也有被徵收戶帶著年幼的孩子一起前往抗議，江先生說，科管局自以為徵收土地程序是公平正義，實際上根本枉顧百姓權益，即使上公聽會表達訴求，也只得到官方制式回答，根本是敷衍，住戶拒絕被賤價徵收，才在寒風天帶著稚子無奈走上街頭。

▲民眾無遮蔽物的交流道旁吹著冷風抗議。

抗議群眾在尖峰用路時間在寶山交流道高舉白布條、呼喊「拒絕賤價徵收，誓死抗爭到底」，過程大約持續1小時左右，直到警方勸阻後才陸續散去。

科管局副局長陳淑珠說，未來協議市價將委託2家估價師依規查估，並交由不動產估價師公會協助審定後，再取價格高者作為協議市價基礎，並非現在就決定價格，且之後所訂價格皆有所依據，同樣會充分反映地價，若民眾同意科管局協議價購，亦會有獎勵及加成補助的部分，也呼籲民眾保持理性。

▲▼抗爭持續將近1小時，直到警方前往勸阻，民眾才陸續離開。

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