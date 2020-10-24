寶山2期徵收說明會爆衝突　火爆摔椅、咆嘯…徵收戶離場抗議

▲24日舉行的查估說明會上爆發嚴重衝突，寶山鄉民最後氣憤離場抗議。（圖／民眾提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹科管理局上午在寶山鄉公所舉行擴建徵收查估說明會，抗議群眾上午分別在鄉公所與台積電場外舉白布條抗議，其中查估說明會上一度爆發衝突，場面差點失控，最後，自救會不滿說明結果，以離席表達抗議；科管局代表再次呼籲民眾理性溝通，同時承諾11月2日辦理地上物查估作業。

▲竹科內的台積電廠區門口也有民眾聚集抗議。



寶山大崎村徵收戶前一日傍晚先在寶山交流道拉白布條抗議，表達對竹科管理局欲行「賤價徵收」的不滿，24日上午的查估說明會，更引來數百名群眾前往抗議，其中台積電廠區門口約數十名、鄉公所一樓大馬路約近百名、鄉公所內查估說明會現場約300名，總抗議人數將進500人左右，查估會現場的民眾還一砸椅子、大聲咆嘯，場面非常激烈。

科管局副局長陳淑珠在現場表示，今早在寶山鄉公所舉行的說明會雖不是法定會議，目的是要讓土地所有人了解土地估價作業，並說明相關注意事項，沒想到會場民眾一聽到「非法定會議」，隨即爆發忍耐已久的不滿，現場鼓躁聲不斷，民眾狂按喇叭，高喊「沒有價格，拒絕徵收」、「不是法定會議就沒必要開！」、「聽不下去了」，連估價師和陳淑珠副局長拿著麥克風大聲解釋，都被群眾的暴怒聲掩蓋，最後台下民眾發飆完就直接抗議，此次查估說明會可說是不歡而散。

▲鄉公所樓下大約近百名民眾舉白布條。



列徵收名單的進豐起重公司因3分之2廠區遭徵收，公司負責人在場表達不滿，認為科管局提出的先行簡報提出的1坪2萬徵收價格遠低於市場，當場飆罵「你們科管局提出的價格是1坪2萬元，去哪裡找那麽便宜的土地，我可以馬立貸款來跟你們馬上買！」，現場民眾大罵「科管局人員鴨霸、態度傲慢，自以為高高在上，說舉辦徵收幾次了，拿了幾年前的資料上來做報告，換一個位置換一個腦袋，因為土地不是自己的」。

也有民眾說，「土地是我們用錢買的，花多少心血心力，科管局一句話要徵收就要給你！是土匪還強盜，交流道旁才3萬？實價登入資料，也要認真更新一下，手機電腦使用假的，拿2013年的最低實價來做報告，最近3個月不拿上來報告，有誠意」？

寶山鄉前鄉長范玉燕也說，科管局要徵收並非不可行，但要考量鄉居民被徵收後何處為家，以鄰近新竹市或竹北地區一坪30幾萬的房價，徵收補償費一坪只有幾萬塊，居民們幾乎可說是無家可歸。

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