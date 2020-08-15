竹科2期擴建修正今召開公聽會　墓主堅決反對移遷：祖靈不安

▲大崎墓園墓主遺族彭茂中反對徵收，認為遷移是破壞風水、影響先祖長眠，讓祖靈不安。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區針對台積電的「寶山2期擴建計畫」上午在寶山鄉公所召開公聽會，除了民代提出希望寶山消防分隊及寶山清潔隊等納入公共設施外，地主們也要求科管局拿出誠意，應用合理徵收及補償價格，拒絶賤價徵收，除此之外，還要求住宅區及大崎墓園應先建再遷，以免徵收戶及先人居無定所。

寶山鄉長邱坤桶與新竹縣議員邱振瑋表示，徵收範圍公設納入寶山消防分隊及寶山清潔隊；其次，日後工程動工，住宅區興建應同時並行；竹科徵收私有地，周邊的大雅路改善及客雅溪整治也要一併進行。大崎墓園墓主遺族彭茂中說，墓園自清朝至今，由好心人捐地供義塚，子孫在寶山繁衍後代，已累積了深厚清感，絕不允許有人破壞風水、影響先祖長眠，讓祖靈不安，要求台積電另覓遼闊工業地，避免抗爭釀民怨。

▲15日上午再寶山鄉公所舉行公聽會。



竹科管理局表示，針對民眾關切議題及對園區的期許，竹科管理局在公聽會中逐一回應說明；包含土地及地上物徵收補償規定、大崎墓園墳墓遷置及配售社區用地條件等，相關意見及回應內容將製作會議紀錄並公告周知。

有關大崎墓園墓主現場抗議一事，竹科管理局表示，墓主與地主之爭議屬於私權行為，但本局基於尊重往生者及家屬之立場，後續除將針對大崎墓園內需遷葬墓塚進行查估，且依「新竹縣辦理墳墓遷葬補償費查估基準」辦理補償外，並將另行召開會議與墓主協議有關遷葬事宜。又本局已經與寶山鄉公所協調並選定於現有雙溪公墓，由本局全額補助公所規劃及興建第一期納骨設施等費用，供大崎墓園及雙溪墓園現有墳墓安遷。

▲科管局副局長陳淑珠(左)。

另有關保生宮遷建部分，已初步勘選出遷移地點，本局將盡全力協助遷移及重建事宜，未來細部設計時亦會考量供辦理宗教文化活動使用之需求，於周邊劃設公園等公共設施，使信徒與保生宮緊密結合共生共榮。

科管局副局長陳淑珠強調，說明用地範圍變更係為了廣納民眾意見、並考量地質因素、保障民眾權益及安全，而進行用地範圍調整。有關社區規劃、交通動線及公共設施，未來都市計畫及細部設計時皆將送縣府審查。又科環路目前進行拓寬規劃設計，本局亦已補助相關經費，有關道路工程經費，本局未來將基於敦親睦鄰原則，視工程進度予以補助。而今日民眾所提出之意見，科管局也將於第二場公聽會前將處理回覆。

▲民眾關心自身權益，在公聽會現場研究地圖。

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