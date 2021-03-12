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奈良美智特展懶人包！「等候時間、規則、周邊商品」資訊一次看

▲▼《奈良美智特展》位於關渡美術館。（圖／記者林育綾攝）

▲《奈良美智特展》位於北藝大校園內的「關渡美術館」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

首度來台的《奈良美智特展》在今（12）日在關渡美術館免費展出，由於展覽有相關規範，包括必須填寫防疫實聯制、禁止攝錄影等；同時為維護觀展品質，場內維持約「35人」人流控管，主辦單位也成立「《奈良美智特展》LINE官方帳號」，提供民眾查詢「預計等候時間、交通、展覽須知」等資訊。

▲▼《奈良美智特展》LINE官方帳號（圖／翻攝自《奈良美智特展》LINE官方帳號）

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▲《奈良美智特展》LINE官方帳號，提供民眾查詢「預計等候時間、交通、展覽須知」等資訊。（圖／翻攝自《奈良美智特展》LINE官方帳號）

主辦單位中華文化總會也表示，這次LINE官方帳號的「預計等候時間」功能，從展覽開幕就啟用，但需要經過一些時間測試，預計2至3天後會更精準。由於場內有人流控管，這項功能就是為了讓計畫前往的民眾知道狀況，評估是否前往、何時前往，以免到場等候卻超過可進場時間，避免白跑一趟。

▲▼臺北藝術大學，奈良美智特展首站。（圖／記者林育綾攝）

▲《奈良美智特展》首站位於臺北藝術大學「關渡美術館」，免費入場。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《奈良美智特展》觀展懶人包。（圖／Facebook「奈良美智特展」）

▲《奈良美智特展》禁止事項。（圖／Facebook「奈良美智特展」）

★入場須知：

1. 展覽為「免費入場」，為維護入場觀眾之權益及防疫安全，恕不開放團體預約及導覽；另為安全考量，禁止嬰兒車進場，12歲以下孩童須由家長陪同入場參觀。

2. 現場開放排隊時間為每日上午10:00，由國立臺北藝術大學關渡美術館4F入口依序入場，實際最後排隊入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整。民眾亦可透過「奈良美智特展」Line官方帳號，查詢「預計等候時間」。

3. 為尊重智慧財產權及良好體驗，展覽「全面禁止攝錄影」。

4. 展場內手機請調靜音或震動，勿觸摸展品、高聲談笑、嬉鬧奔跑或席地而坐。

5. 全館禁止飲食、吸菸、嚼食口香糖及檳榔，並禁止攜帶食物、飲料、危險物品入場。

6. 請勿觸碰、破壞展品，如有展品遺失或損壞事宜，需負擔賠償責任。

7. 超過A4大小之物件請置於寄物櫃，貴重物品請隨身攜帶並請妥善保管，若有遺失或遭竊取，主辦單位不承擔保管及賠償之責任。

8. 展覽可能因天災、氣候不佳（如強風、暴雨、閃電或打雷）、停電、機器檢查或其他不可抗力之因素而暫停開館，敬請見諒。

9. 展館開放時間、活動等如有變更，請以現場公告、Facebook「奈良美智特展」粉絲專頁為準，主辦單位保有調整之權利，若有未盡事宜，主辦單位保有修改、變更或暫停本展覽之權利。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲奈良美智特展，展場內禁止攝錄影。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

★防疫規範：

1. 因應防疫需求，入場前須填寫防疫實聯單，可預先加入Line官方帳號填寫。

2. 入場請全程佩戴口罩、配合工作人員量測體溫、酒精消毒，憑防疫實聯單驗證入場，如有呼吸道不適、居家隔離檢疫、自主健康管理者、體溫超過攝氏37.5度者，恕不開放參觀。

3. 為維護入場觀眾之權益及防疫安全，展覽採現場排隊、保持社交距離，並分流管制入場（場內每次約35人）若館內超出展館最大容留人數時，請依排隊動線依序耐心等候入場。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲為防疫及維持良好關展體驗，奈良美智特展將進行人流控管。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

★周邊商品：

粉絲敲碗關心的「周邊商品」在3/12開展首日就會開賣，但展覽現場必須「現金交易」。主辦單位先前已在臉書搶先公佈第一波商品，包括：《月光小姐》文件夾、《月光小姐》1000片拼圖、《No WAR》托特包。

而這次除了有去年大家無緣前往的森美術館「Star展」周邊，還有奈良美智為了台灣特展設計的「台灣限定周邊」，目前尚在製作及保密階段。不過主辦也透露，喜歡周邊的人不一定要到展場購買，到時候也可以透過「線上購買」收藏，詳細資訊會再公佈。

▲▼《奈良美智特展》觀展懶人包。（圖／Facebook「奈良美智特展」）

▲《奈良美智特展》交通資訊。（圖／Facebook「奈良美智特展」）

★交通資訊：

由於校園腹地有限，主辦單位建議民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具前往觀展。

捷運：淡水捷運線至「關渡站」下車，可由1號出口右側搭乘紅35、55公車至臺北藝術大學校區。若選擇步行，由關渡捷運站2號出口，沿關渡國小圍牆接中央北路，由加油站旁的學園路步行上山，到國立台北藝術大學門口約10分鐘，至關渡美術館約25分鐘。

公車：216、223、302、308、632、淡水客運(三芝～台北)至關渡國小站下車，下車後由加油站旁的學園路步行上山。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）

日期：2021年03月12日至2021年06月20日（週一、國定假日當天休館）
時間：10:00 – 17:00 (實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整)
地點：臺北藝術大學關渡美術館（112台北市北投區學園路1號）
服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw
服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）
《奈良美智特展》LINE官方帳號

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關鍵字：

奈良美智.奈良美智特展

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