奈良美智特展場內上限45人！LINE官帳可查「預計等候時間」

▲奈良美智特展進行人流控管。（圖／記者林育綾攝）。

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》於今（12）日在關渡美術館展出，首日上午9點門口已聚集百人排隊等候，由於場內進行人流控管為45人，平均每人需花3小時等待。而截至上午11點已超過800人排隊等候，主辦單位緊急公告「暫緩前往」；同時也呼籲民眾可加「奈良美智特展官方Line帳號」，能先查詢「預計等候時間」。

《奈良美智特展》開展時間為上午10點，不過在展出首日，約9點門口就已聚集破百人排隊，現場各年齡層聚集，大部分為中年人居多；而搶頭香的民眾更是前一晚10點就已經抵達，也有忠實粉絲特地從台中前來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至11點已超過800人排隊等候，讓主辦不得不發出公告，請民眾今日「暫緩前往」，並強調《奈良美智特展》展期至6月20日，有3個月的時間供民眾安排前往觀展，請民眾不急於第一天前往。建議民眾可加「奈良美智特展」官方Line帳號，能先查詢「預計等候時間」

▲奈良美智特展首日排隊人潮爆滿，主辦緊急在上午11點發布「暫緩前來」公告。（圖／文化總會）



為了維持良好觀展體驗，目前控管展場內約維持45人，雖不限制觀展時間，但展覽動線「只出不進」，若是進場後直接逛周邊，就沒辦法回頭再逛展覽。目前每小時大約可消耗約90至150人，平均每人需花3小時等待。

▲《奈良美智特展》LINE官方帳號，提供民眾查詢「預計等候時間、交通、展覽須知」等資訊。（圖／翻攝自《奈良美智特展》LINE官方帳號）

而粉絲敲碗關心的周邊商品，除了在展場販售，同步也在「線上商城」開賣，主辦也規範「限購令」防止爆買，無論在展覽現場或線上，每人每樣商品「限購2件」，且展覽現場只提供「現金交易」。

▲奈良美智周邊商品，每人每樣限購2個。（圖／記者林育綾攝）

主辦也表示，「如果只是想購買周邊商品，建議可以利用線上商城，不一定要親自到展場」。這次有許多森美術館「Star展」周邊，如海報、蠟燭、拼圖、徽章、托特包⋯等，其中托特包最熱門，而海報也有多人收藏。值得注意的是，奈良美智此次特別設計的「台灣限定商品」還在製作當中，目前尚未開賣。

▲奈良美智特展周圍正好舉行考試。（圖／記者林育綾攝）

文化總會副秘書長李厚慶也提醒，這2天剛好學校進行考試，加上校園腹地小，因此建議民眾搭乘大眾運輸前往，同時提醒大家排隊注意音量，以免影響考生。

你可能也想看

奈良美智特展8個隱藏彩蛋！大眼娃娃出現時間、安靜才能聽見的聲音



直擊／奈良美智展今開幕！上午9點「門前擠百人」 頭香昨晚10點就到

奈良美智特展懶人包！「等候時間、規則、周邊商品」資訊一次看

奈良美智親選「關渡美術館」原因曝光！想給台灣觀眾「儀式感」

奈良美智特展搶先看！311震災後繪畫心情、「想著台灣」創作首曝光

奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）

日期：2021年03月12日至2021年06月20日 （週一、國定假日休館）

時間：10:00 – 17:00 ( 實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整 )

地點：臺北藝術大學關渡美術館2F（112台北市北投區學園路1號）

服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw

服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）

＊「奈良美智特展LINE官方帳號」