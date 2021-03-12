　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大觀音亭暨祀典興濟宮買鳳梨力挺農民　民政局代表市長致贈感謝狀

▲台南市民政局長姜淋煌，代表市長黃偉哲，前來致贈廟方感謝狀，並對亭宮為優質文化寺廟之典範印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市民政局長姜淋煌，代表市長黃偉哲，前來致贈廟方感謝狀，並對亭宮為優質文化寺廟之典範印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，日前率先承購2萬斤的鳳梨，拋磚引玉有更多的單位加入響應，台南市民政局長姜淋煌，12日上午代表市長黃偉哲，前來致贈廟方感謝狀，並對亭宮為優質文化寺廟之典範印象深刻。

甫接掌台南市政府民政局的姜淋煌局長，連同北區區長李皇興、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永，於12日上午拜會大觀音亭暨祀典興濟宮，獲得董事長吳漢清等董監事熱烈的接待。

姜局長代表市長黃偉哲贈送大觀音亭暨祀典興濟宮感謝狀，表示2月底傳來台灣鳳梨遭到大陸暫停進口一事，大觀音亭暨祀典興濟宮率先發起「吃鳳梨、挺農民」，加入採購鳳梨行列，以行動力挺農民，成為臺灣農民堅強後盾，市府特別感謝大觀音亭暨祀典興濟宮義風，連帶引發一波各單位加入承購鳳梨的舉動，特表謝忱。

▲台南市民政局長姜淋煌，代表市長黃偉哲，前來致贈廟方感謝狀，並對亭宮為優質文化寺廟之典範印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳漢清董事長認為，台南鳳梨品質優良居全臺之冠，支持在地農業承購鳳梨，只是盡到宗教單位關懷農民之情，宗教單位取之社會、用之社會，在非常時期希望以行動安定人心。

姜局長第一次拜會大觀音亭暨祀典興濟宮，鼓勵寺廟多舉辦優質活動，讓良善宗教信仰導引民眾向善，建立祥和社會，並對廟方持續舉辦各項學術研討會，宣導宗教信仰傳承文化留下良好印象。

髮油始祖神級效果
 

ET快訊
「海關充公大拍賣」開20年到底賣什麼？　網曝小房間有壓箱寶
快訊／「即將在古亭站殺人」　北捷接獲恐攻電郵警方戒備中
獨／侯佩岑媽當小三被罵爆　黃子佼曝錄影實況
快訊／台中夫妻外出沒回家　兒子找到已成雙屍
驚悚影片曝！女掛11F外牆「氣墊還沒鋪好」下秒墜地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打掉重練整頓台南安平治安　四分局新卸任分局長布達交接

好好好想見到你　五月天台南演唱會周邊交通管制資訊看這裡

健全安平漁港設施　修繕林默娘停車場水岸放船斜坡道

大觀音亭暨祀典興濟宮買鳳梨力挺農民　民政局代表市長致贈感謝狀

雲林最大工程動土！布袋戲傳習中心佔地2.5公頃　9.6億打造新亮點

台南佳里暗夜火警奪2命　台南市議長郭信良慰問家屬

怪手挖2m深坑回填廢棄物　屏縣環警檢＋7河局聯手揪出黑心業者

不便稍解！羅東「光榮路橋」階段性開放　26噸以下車輛可通行

明華園總團＋雲門舞集重磅登場　屏東藝術館慶開幕！

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

打掉重練整頓台南安平治安　四分局新卸任分局長布達交接

好好好想見到你　五月天台南演唱會周邊交通管制資訊看這裡

健全安平漁港設施　修繕林默娘停車場水岸放船斜坡道

大觀音亭暨祀典興濟宮買鳳梨力挺農民　民政局代表市長致贈感謝狀

雲林最大工程動土！布袋戲傳習中心佔地2.5公頃　9.6億打造新亮點

台南佳里暗夜火警奪2命　台南市議長郭信良慰問家屬

怪手挖2m深坑回填廢棄物　屏縣環警檢＋7河局聯手揪出黑心業者

不便稍解！羅東「光榮路橋」階段性開放　26噸以下車輛可通行

明華園總團＋雲門舞集重磅登場　屏東藝術館慶開幕！

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

不修囤房稅扯「恐漲租金」　朱立倫轟：蘇貞昌受不了豪門企業壓力

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

于子育大談師生戀！　演「黃嘉千女兒」：她有母愛光芒

趙小僑引產聽到「寶寶哭聲」　默契對視劉亮佐卻笑了

索沙連3年扛富邦悍將開幕先發　對戰中信兄弟有優勢

Netflix擬嚴禁「非同住者」共用帳號！　進行新測試要求用戶認證

「你能力比較好」工作7成都他扛...只調薪1千　網一面倒勸離職

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

未來事件交易所黃偉哲看好度六都之冠！

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

對抗米崙斷層帶！花蓮市新興路支線將連接台9線

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

萬金杜鵑3月盛開　老屋磚牆結合塗鴉成打卡新熱點

佳里凌晨發生火警命案黃偉哲派員慰問

詐團耍賤騙愛心　屏東阿北郵局匯款「被喊卡」

更多熱門

相關新聞

台灣水果賣出去了！　蘇貞昌：鳳梨等4水果進軍東京奧運

台灣水果賣出去了！　蘇貞昌：鳳梨等4水果進軍東京奧運

台灣鳳梨遭中國禁止進口，政府積極思考其他外銷路徑。對此，行政院長蘇貞昌透過臉書宣布好消息，台灣鳳梨進軍東京奧運，一共有四種水果獲得東奧組委會認可。

王定宇被爆同居　施正鋒：有關2件事

王定宇被爆同居　施正鋒：有關2件事

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

關鍵字：

大觀音亭興濟宮鳳梨感謝狀

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面