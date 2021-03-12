大觀音亭暨祀典興濟宮買鳳梨力挺農民　民政局代表市長致贈感謝狀

▲台南市民政局長姜淋煌，代表市長黃偉哲，前來致贈廟方感謝狀，並對亭宮為優質文化寺廟之典範印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，日前率先承購2萬斤的鳳梨，拋磚引玉有更多的單位加入響應，台南市民政局長姜淋煌，12日上午代表市長黃偉哲，前來致贈廟方感謝狀，並對亭宮為優質文化寺廟之典範印象深刻。

甫接掌台南市政府民政局的姜淋煌局長，連同北區區長李皇興、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永，於12日上午拜會大觀音亭暨祀典興濟宮，獲得董事長吳漢清等董監事熱烈的接待。

姜局長代表市長黃偉哲贈送大觀音亭暨祀典興濟宮感謝狀，表示2月底傳來台灣鳳梨遭到大陸暫停進口一事，大觀音亭暨祀典興濟宮率先發起「吃鳳梨、挺農民」，加入採購鳳梨行列，以行動力挺農民，成為臺灣農民堅強後盾，市府特別感謝大觀音亭暨祀典興濟宮義風，連帶引發一波各單位加入承購鳳梨的舉動，特表謝忱。

吳漢清董事長認為，台南鳳梨品質優良居全臺之冠，支持在地農業承購鳳梨，只是盡到宗教單位關懷農民之情，宗教單位取之社會、用之社會，在非常時期希望以行動安定人心。

姜局長第一次拜會大觀音亭暨祀典興濟宮，鼓勵寺廟多舉辦優質活動，讓良善宗教信仰導引民眾向善，建立祥和社會，並對廟方持續舉辦各項學術研討會，宣導宗教信仰傳承文化留下良好印象。

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