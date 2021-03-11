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賀！台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

▲▼ 賀！台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可，7月進軍東京奧運。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲今（11日）在臉書上開心的表示，我國「鳳梨、芒果、火龍果」獲得日本「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」認可，在今年7月份，將進軍東京奧運。

今年奧運在於7月23日在日本東京登場。陳吉仲稍早在臉書上表示，我國向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範(TGAP)2020 PLUS」，正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知符合「考量永續性之農產品供應基準」。用白話文來說，就是日本認為台灣的TGAP 2020 PLUS鳳梨、芒果、火龍果跟GGAP、JGAP驗證的農產品具有一樣的東奧食材供應水準！這也是我國繼去年香蕉通過東奧組委會認可後，再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格。

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▲▼芒果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳吉仲表示，日本認可台灣的TGAP 2020 PLUS鳳梨、芒果、火龍果。（圖／取自免費圖庫pixabay）

陳吉仲說明，由於東奧大會規定，所有供應餐飲使用的食材，都必須符合全球良好農業規範(GGAP)或JGAP，其他驗證方案則需通過東奧組委會認可，因此台灣很早就開始輔導國內有意進軍東京奧運的優質農產供應業者取得GGAP，另外也同步檢視我國的良好農業規範(TGAP)，積極向日方提送符合東奧基準的申請。如今我國香蕉、鳳梨、芒果、火龍果的TGAP 2020 PLUS規範陸續獲得東奧組委會的認可，代表台灣的農業生產規範已經具備世界的水準。
 

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