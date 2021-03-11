王定宇避談同居　視訊批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆和民進黨發言人顏若芳同居，還爆出在臉書打假卡。王定宇沉寂2天後，11日上午又恢復在臉書打卡。王定宇原預定上政論節目，後來改以視訊連線。不過，視訊連線一開始，王定宇不談和顏若芳同居一事，反而針對高雄前市長韓國瑜講鳳梨影片一事批評。

王定宇在三立政論節目《新台灣加油》表示，採收水果是從南向北走，先收屏東，再來高雄，再來台南，再來嘉義，到雲林就差不多了，不像工業製品一下子生產出來，水果有季節性，2月份開始大概高屏地區開始有產出，台南要到3月底鳳梨才開始產出，盛產的時間是在4、5、6月，到了7月大概就尾聲了，如果一年全台灣生產的鳳梨是42萬噸，其實就散布在這6個月左右，台灣有90%是內銷，只有10%，大概4萬噸是外銷，而4萬噸10%外銷裡面，有9%銷往中國。

▲韓國瑜訪鳳梨伯父子。（圖／翻攝自YouTube／韓國瑜，下同）



「我剛才看到韓國瑜那個影片，我的感受跟瑞雄的感受一樣，真的看到鬼」，王定宇指出，為了節目，還去問關廟鳳梨今天交易價，正常1公斤20到21.6元，好一點可以收到25到28元，這個比去年同時期收購價好，但缺貨沒東西給人家，賣到市場，在關廟菜市場買的大概市場價格，差一點的1公斤約41.7元，也就是農民直接交給行口，差不多21元到28元這個範圍，消費者來到關廟菜市場直接跟攤商買的時候，大概是41元到47元左右，對農民種植鳳梨來講價錢划算。

王定宇提到，關廟農會供銷部告訴他，鳳梨缺貨，回到韓國瑜這支影片，關心鳳梨和農民是好事，但不能亂講，價格有預期心理，「你亂說把人家價格不錯說到壞了，你要負責嗎？像跟他說話那個鳳梨伯，你說你的田9成都外銷，了不起，台灣大家都9成內銷1成外銷，只有你9成銷中國而已，你跟中國關係這麼好，這麼好也沒關係，價格坦白說，現在批發收的價格是下跌嗎？是上升的」

王定宇提及，批發價上升原因很多，包括日本的訂單，本來1年2000噸，突然增加到6000噸，多了3倍，還在增加中；澳洲從去年通過可以出口鳳梨，因為疫情暫停，只出了56公斤的果乾，現在可以整批出口了，東南亞也在增加，全聯以前一年銷4000噸，現在提高到1萬噸，也就多了6000噸，國內做原物料也增加，更重要的要轉到國外市場，國外市場才不會造成國內排擠。

王定宇直言，韓國瑜這支關心影片，說現在要量產，季節不對，「你根本不了解鳳梨」；再者，說什麼現在價格差，有去市場嗎？站在旁邊的鳳梨農也有跟韓國瑜說實話嗎？還是說這位鳳梨農產品全部都靠中國，這樣沒話說，但台灣常態是9成內銷，1成外銷，1成外銷的4萬噸已經消化差不多，供不應求。

王定宇還說，在台南有個呼籲，愛心，大家團結愛護農民，愛心要分散，不要集中在三月份，四五六七月要分散開來，韓國瑜關心鳳梨，用心可貴，內容錯誤，希望做修正。