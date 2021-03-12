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想包色網美神鞋！人妻計劃通「全身濕也開心」秒破滅　網卻喊羨慕

▲想包色網美神鞋！人妻計劃通「全身濕也開心」秒破滅　網笑喊羨慕。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老公幫她把鞋洗乾淨。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友上周末和老公、小孩去爬山，當天她故意穿之前買的網美神鞋，想說如果弄髒了，就有藉口再買同鞋款其他顏色；怎料，隊友貼心的舉動，讓她完美計劃破滅，而網友們在被戳笑的同時，也被閃瞎一片。

女網友在爆怨公社提到，上周末他們帶孩子到陽明山古道健行，「想說可以穿這雙球鞋去爬山，藉口說很髒，就可以換新的，結果遇到下大雨，滿山步道都是爛泥爛葉，雖然全身濕，腳也濕，但很開心可以換鞋了。」

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回到家後，她先帶孩子去洗澡，而老公則在外擦乾身體，接著便拿著他們一家三口的鞋，衝進廁所開始刷洗，「我的鞋就被他洗乾淨了，他還碎唸裡面有蟲，好喔...辛苦了。」

▲▼下雨,潑水,鞋子,雨水。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po不禁苦笑，「會幫老婆刷鞋的男人好像很帥，但我其實是想換鞋了，現在怎麼搞...新鞋鞋你再等等我。」同時，她也透露，自己是想換RYZ 365其他的顏色，「這之前還有三雙沒拆，因為跟他一起去買的，他都有在數。」

對此，網友們也紛紛笑回，「再去爬山吧」、「幸好我老公不會幫我刷鞋」、「閃到畫面一片白」、「這顏色我有！我也超喜歡」、「好貼心的老公」、「要假裝不小心打翻墨汁」。

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