人妻狂啪男同事！懷孕曝「愛愛次數」多到算不出…他再跩嗆綠帽夫

▲台中男與人妻發生性行為，導致對方懷孕又引產，最後挨告要賠人夫60萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻偷吃男同事，雙方發生多次性行為，進而懷孕、引產。小王阿義（化名）還曾在人民幣上書寫「就愛想想愛妻」傳情，並傳訊嗆人夫「愛她就尊重她」。姦情曝光後，人夫心碎提告求償百萬，法院日前判阿義應賠償人夫60萬元，可上訴。

人夫主張，阿義明知道妻子是有配偶的人，卻還與她發展婚外情，2人2018年8月至2019年10月底間在阿義住處發生4、50次性行為，妻子還因此懷孕、進行引產手術。人夫得知後心痛不已，決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，阿義則喊冤，強調人夫所有指控都不是事實，也沒有任何證據可以證明他與人妻發展成男女朋友，或有逾越普通朋友分際的交往行為，更沒有發生性行為，自己則是在人妻離職前半年才知道對方已婚，稱人夫是想要「詐騙賠償金」。

但人妻出庭時曾坦承，有與阿義交往，公司同部門同事都知道她已婚，而兩人發生性關係的次數多到「算不出來」，另外，在受孕期間她因與丈夫關係不好，只有跟阿義發生性行為，孩子的爸只有可能是阿義。

法院勘驗對話後發現，阿義曾傳訊息給人夫，「愛她就尊重她」、「給她要的」、「讓她快樂」、「她覺得她為你生了二個孩子」、「你卻不放她自由」、「讓她繼續活在牢籠裡」、「她一直想離婚」、「以她個性你不簽字」、「我看以後她就是跟你形同陌路了吧」、「你要這樣嗎？」、「如果她開心了」、「你願意放她走嗎」等語，不採信阿義的說詞，判他應賠償人夫60萬元，全案仍可上訴。