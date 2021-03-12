25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

▲結婚1年，知道老婆生理是男性，老公難以接受。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

老婆竟是男生？浙江一位25歲人妻前段時間不小心把腳扭傷了，結果去醫院看病，竟被醫生診斷出自己其實是一名男生。之後，經過醫生的解釋，丈夫和公婆卻陷入絕望中。

據《都市快報》報導，人妻萍萍（化名）今年25歲，身高172公分，她的成長軌跡無異於大部分同齡女孩，大學畢業後在老家找了一份工作，24歲那年跟相親對象結婚組成了小家庭。

前不久，她上樓梯不小心扭傷了腳踝，因為疼痛難耐，就去當地醫院拍X光片，想看看是否有傷到骨頭。X光片一出來，當地骨科醫生當場傻眼，醫生解釋，雖然扭傷並無大礙，但檢查結果顯示骨骺未閉合。這意味著，萍萍的骨齡還處在青春發育期，還可以再長高。

當地醫生覺得太不可思議了，進一步詢問，「妳初次月經是幾歲來的？」然而面對關於月經的問題，萍萍紅著臉低下了頭，支支吾吾表示，自己從來沒有來過「大姨媽」，「小時候，我媽帶我去看過醫生，醫生說可能發育晚，月經再等幾年可能就來了，後來成年了我覺得這個問題挺難為情的，也沒當回事。」

這時，醫生建議說，「妳這個扭傷沒什麼問題，但我建議妳立即到大醫院的內分泌科看看。」之後，萍萍趕到浙江大學醫學院附屬第一醫院。內分泌科副主任董鳳芹檢查後發現，萍萍在染色體生物學上竟是個男性。

原來，萍萍罹患一種叫做「先天性腎上腺皮質增生症」的遺傳疾病。醫生指出，「檢查顯示萍萍沒有子宮以及卵巢，同時，體檢發現她具有女性外陰，但發育幼稚，無陰毛、腋毛。」最終，檢查結果出爐，她染色體核型檢查結果為「46XY」，等於在染色體生物學上，萍萍是一名個男性。醫生進一步了解家族史後解釋，應該是由於萍萍父母近親結婚導致的。

這項晴天霹靂的消息，也讓萍萍一家全都傻眼。網友看後驚呆稱，「求他老公心裡陰影面積」、「所以說，走路要注意，腳扭了後果太嚴重了」、「那就有點尷尬了，這讓人家的婚姻怎麼辦，是該繼續還是離婚」。