　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

▲夫妻接婚3年從未行房。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲結婚1年，知道老婆生理是男性，老公難以接受。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

老婆竟是男生？浙江一位25歲人妻前段時間不小心把腳扭傷了，結果去醫院看病，竟被醫生診斷出自己其實是一名男生。之後，經過醫生的解釋，丈夫和公婆卻陷入絕望中。

據《都市快報》報導，人妻萍萍（化名）今年25歲，身高172公分，她的成長軌跡無異於大部分同齡女孩，大學畢業後在老家找了一份工作，24歲那年跟相親對象結婚組成了小家庭。

前不久，她上樓梯不小心扭傷了腳踝，因為疼痛難耐，就去當地醫院拍X光片，想看看是否有傷到骨頭。X光片一出來，當地骨科醫生當場傻眼，醫生解釋，雖然扭傷並無大礙，但檢查結果顯示骨骺未閉合。這意味著，萍萍的骨齡還處在青春發育期，還可以再長高。

當地醫生覺得太不可思議了，進一步詢問，「妳初次月經是幾歲來的？」然而面對關於月經的問題，萍萍紅著臉低下了頭，支支吾吾表示，自己從來沒有來過「大姨媽」，「小時候，我媽帶我去看過醫生，醫生說可能發育晚，月經再等幾年可能就來了，後來成年了我覺得這個問題挺難為情的，也沒當回事。」

這時，醫生建議說，「妳這個扭傷沒什麼問題，但我建議妳立即到大醫院的內分泌科看看。」之後，萍萍趕到浙江大學醫學院附屬第一醫院。內分泌科副主任董鳳芹檢查後發現，萍萍在染色體生物學上竟是個男性。

原來，萍萍罹患一種叫做「先天性腎上腺皮質增生症」的遺傳疾病。醫生指出，「檢查顯示萍萍沒有子宮以及卵巢，同時，體檢發現她具有女性外陰，但發育幼稚，無陰毛、腋毛。」最終，檢查結果出爐，她染色體核型檢查結果為「46XY」，等於在染色體生物學上，萍萍是一名個男性。醫生進一步了解家族史後解釋，應該是由於萍萍父母近親結婚導致的。

這項晴天霹靂的消息，也讓萍萍一家全都傻眼。網友看後驚呆稱，「求他老公心裡陰影面積」、「所以說，走路要注意，腳扭了後果太嚴重了」、「那就有點尷尬了，這讓人家的婚姻怎麼辦，是該繼續還是離婚」。

ET快訊
獨／外籍男賣場拒戴口罩「還打人」！女遭痛毆倒地　他囂張比YA
25歲老婆「從沒有月經」醫一查傻眼：是男生　新婚尪陷絕望
Netflix將禁止「非同住者」共用帳號　分享帳號GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

相親失敗50次！女子返家見爸站門口「死亡凝視」嚇喊：不敢進門了

美進一步加強供應商出口華為禁令　陸外交部回應了

多名中港官員遭美點名封殺　張曉明：我們深以為榮！

生完孩子工作難找　媽「上半天班就辭職」壓力大：不敢回家啊！

「成功啦」！父子實驗傻眼燒了2000坪草地　網笑虧幫兒子上了4堂課

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

北京曝對香港政策下一步！　教育領域「撥亂反正」

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

相親失敗50次！女子返家見爸站門口「死亡凝視」嚇喊：不敢進門了

美進一步加強供應商出口華為禁令　陸外交部回應了

多名中港官員遭美點名封殺　張曉明：我們深以為榮！

生完孩子工作難找　媽「上半天班就辭職」壓力大：不敢回家啊！

「成功啦」！父子實驗傻眼燒了2000坪草地　網笑虧幫兒子上了4堂課

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

2500人踩踏窒息傷亡　重慶大轟炸防空洞遺址6月首度開放

誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

北京曝對香港政策下一步！　教育領域「撥亂反正」

樂天桃猿拜會桃園議長「撿到市長允諾」　化解青埔球場缺車位ing

夫妻吵架「3月大幼子摔地」！拖10hrs不送醫　男嬰腦傷慘死

理財周刊／知否知否　應是綠肥紅瘦

理財周刊／股市牛市轉熊市　還是只是漲多修正

大專足聯／義守原訂環島移訓因疫情喊卡　原班底再戰台乙盼佳績

先探／塑化及橡膠廠獲利一起亮起來

水情嚴峻　政院將加強移動式供水設備調度水資源

顧家好累呀！工讀貓「小被被蓋頭」癱沙發睡翻　網勸：請勿打擾牠

馬英九曾帶頭施打H1N1疫苗　羅智強：蔡英文應比照率先接種AZ疫苗

小情侶「躲IKEA床底探險」　只露4隻腳！他直擊看傻...6分鐘後現身

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

針灸背部！大媽右肺被戳破「剩1半」險送命

紙箱「露出一隻腳」他嚇昏！結局神反轉

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

獨／直擊微熱山丘上海門市 「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

零彩禮嫁癱瘓網友！她甜笑很幸福　

誰能推翻武則天？國師：5隻猴子

陸海關：今年退回15地56批農產品進口

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

5歲女兒吵鬧影響趕火車　虎媽竟「怒塞進行李箱」拖著走

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

陸通過改香港選制　現場爆掌聲

珍妃穿男裝有隱情！　宮女曝真相

更多熱門

相關新聞

想包色網美神鞋！人妻計劃破滅...網卻羨慕了

想包色網美神鞋！人妻計劃破滅...網卻羨慕了

一名女網友上周末和老公、小孩去爬山，當天她故意穿之前買的網美神鞋，想說如果弄髒了，就有藉口再買同鞋款其他顏色；怎料，隊友貼心的舉動，讓她完美計劃破滅，而網友們在被戳笑的同時，也被閃瞎一片。

生完2胎被丈夫嫌棄　女傷心離世

生完2胎被丈夫嫌棄　女傷心離世

他加班被狂嫌！妻怒帶2孩回娘家

他加班被狂嫌！妻怒帶2孩回娘家

人妻狂啪男同事！搞出人命曝「愛愛次數」多到算不出

人妻狂啪男同事！搞出人命曝「愛愛次數」多到算不出

男即將結婚還想約人妻同事「壞壞」　她的反應更母湯！

男即將結婚還想約人妻同事「壞壞」　她的反應更母湯！

關鍵字：

丈夫人妻性別

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面