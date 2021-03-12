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人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫「忍痛錄影」關鍵一局卻輸了

人妻外送員偷吃小鮮肉　純情夫「忍痛錄影」關鍵一局卻輸了。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲人妻外送員偷吃小鮮肉，老公忍痛蒐證求償80萬，但關鍵部份證據不足，僅判賠18萬元...（示意圖／非當事人／記者蔡佩旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市28歲江姓女外送員結婚已經5年多，去年9月卻跟年輕同事當街擁吻，還一同進出蘆洲區某家旅館。老公發現後，懷疑自己被戴綠帽，向2人提告求償精神撫慰金。不過，新北地院認為，原告只拍到2人一同走出旅館，難以證明有不正當男女關係，因此近日僅依親嘴、摟抱部分合計判賠16萬元。

判決書指出，江姓人妻2016年與丈夫結婚，育有一名子女，平時擔任Foodpanda外送員，年薪58萬多元，29歲陳姓丈夫則是高職畢業後擔任技術員，月入4萬多元。原先兩人幸福美滿，為了生活共同打拼，怎料去年逐漸變調，讓丈夫不禁起了疑心，開始暗中跟蹤。

丈夫發現，去年9月3日深夜11點40分，江姓妻子和25歲洪姓男同事在新莊一家火鍋店外接吻；去年9月9日凌晨，2人在蘆洲區路邊騎樓相擁，當天下午又一同步入新北市某商旅，待了將近2小時才一起離開。

丈夫認為，他去年8月才打給洪男宣示主權，但對方不知收斂，仍嚴重侵犯他的配偶權，導致他精神上嚴重痛苦，因此就上述3次侵權行為依序求償20萬、20萬、40萬元。

新北地院審理時，江女、洪男同聲否認偷情，辯稱因為洪男表弟要來台北跨來看煙火，但洪男不知道住宿房型與價格，所以才找江女一起進去詢問詳情，而且2人只待短短不到半小時就出來了。

江女反駁，2人沒有曖昧情愫，在火鍋店前也沒有接吻，因為她當時有閃避，照片只是角度問題，更何況自己也會跟其他同事摟摟抱抱，當天是洪男得知自己心情不好，才跑來安慰，但2人沒有發生逾矩行為。

法官認為，原告提供的蒐證影片雖未直接拍到接吻畫面，但明顯可見女方沒有閃躲，全程面帶微笑，事後還拿起紙巾擦拭嘴唇。不久後，洪男又輕輕用手指托起女方的下巴，深情一吻，但親吻畫面被背影擋住。

另一支擁抱影片則顯示，江女伸手擁抱洪男長達29秒。法官勘驗後認為，2人擁抱有別於一般「安慰式擁抱」，就一般社會經驗常情研判，2人應有親吻及相互摟抱。

至於2人上旅館一事，丈夫雖提供52秒、2分06秒的影片，但法官認為，內容都是江女和洪男離開旅館的畫面，僅角度不同，無法證明2人逗留近2小時，也不能證明有逾越已婚男女分際行為，或不正常男女關係，因此該部分判決免賠，而親嘴、摟抱分別判賠8萬元，全案可上訴。

▼新北地方法院。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼新北地方法院認為他涉犯偽造國幣重罪、有逃亡及反覆實施之虞，依違反《違反妨害國幣懲治條例》、詐欺等罪聲押獲准。（圖／記者陳雕文攝）

 
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