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能辦HBL卻不能辦表演藝術競賽　家長批教育部失職

▲▼HBL能辦、表演藝術競賽卻不能辦，家長質疑教育部失職。賴香伶,高虹安。（圖／賴香伶國會辦公室提供）

▲HBL能辦、表演藝術競賽卻不能辦，家長質疑教育部失職。賴香伶,高虹安。（圖／賴香伶國會辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

HBL高中籃球聯賽冠軍賽6、7日熱血落幕，總統蔡英文、副總統賴清德、衛福部長陳時中等人也親自到場與萬名球迷一同觀賽。但民眾黨立委賴香伶、高虹安12日召開記者會指出，教育部停辦109學年度全國學生表演藝術類競賽的團體賽，引發學生家長抗議，有家長代表批教育部「一部兩智」智力不同，體育署可辦HBL高中籃球聯賽，師資培育及藝術教育司不敢辦藝術競賽。

賴香伶、高虹安上午舉辦「表演藝術賽停辦 決策與防疫無關」記者會，苗栗縣議員黎煥強、苗栗建功國小家長會副會長林志豪、台北市國中家長聯合會總會長宋全娟、副總會長宋茵紫、管絃樂家長代表邱永林等多名家長都到場。

賴香伶指出，全國學生表演藝術競賽已連續第2年停辦，中央疫情指揮中心、衛福部長陳時中表明「決策與防疫沒有直接關係，只要遵循集會指引即可」，既然與防疫無關，停辦比賽就沒有正當性。

賴香伶表示，家長都願意配合防疫作為，遵守：1.無觀眾入場、2.室內場館全面實名制、3.非必要表演者一律戴口罩、4.保持安全社交距離等四項管制措施；再加上苗栗縣等縣市也願意協調比賽場館等，呼籲教育部不應再推諉卸責怠惰。

高虹安則表示，應藉此深入探討「入場實名制」相關規範，這一年來，許多比賽、活動、公共場所等，都加派了不少人力在把關入場資格或條件。政府應會同相關部會，研議如何提供軟硬體資源協助，例如透過設計通用APP、擴大體溫自動檢測機器的普及率，提供短期租借服務等。

家長代表邱永林指出，教育部1月25日就宣布表演藝術競賽停辦，但屏東熱博會在2月初詳細評估後，2月4日宣布照常舉辦，顯示教育部沒有仔細評估。苗栗縣議員黎煥強則說，孩子需要的是比賽舞台，觀摩自己與別人的差異，加上評審老師的講評，才能有進步，這都不是教育部「線上觀摩」所能取代的。

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