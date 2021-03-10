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學生不到600人！蘭陽技術學院下學期停招　教育部回應了

記者崔至雲／台北報導

位於宜蘭頭城鎮的蘭陽技術學院受少子化衝擊，110學年度將「停止對外招生」。對此，教育部證實此事並說明，該校透過校務會議決議110學年度起停招，教育部也同意停招，針對目前的在校生，教育部將維護學生受教權益。

▲▼宜蘭蘭陽技術學院，因應少子化浪潮，2019學年6系停招僅留餐旅管理系。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭蘭陽技術學院，因應少子化浪潮，110學年度將停招。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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教育部長潘文忠今（10日）接受媒體聯訪時指出，蘭陽技術學院日前透過校務會議提出停招計畫，該議程已經報到教育部，教育部也審視會議中整理的校務發展狀況，以及對於停招的決定，而教育部也已同意學校停招。潘文忠補充說明，校方有承諾會維護目前在校生的學習權益，教育部也會特別在這方面注意與協助。

根據教育部指出，蘭陽技術學院因招生困難，學雜費收入無法支應學校運作，爰規劃110學年度起全面停招，停招計畫經110年1月14日校務會議報告，1月26日董事會通過後報部，教育部於2月20函覆同意辦理，並要求董事會需再捐資3500萬元，作為停招後所需資金，若有不足，董事會仍須捐資因應。

教育部說明，目前該校有577名學生，扣除應屆畢業生，110學年度學生約為308名，學校規劃持續辦學至學生畢業；另現有教師32名、職員33名，學校將編列資遣費及優離優退慰問金，協助教職員逐年離退。

▲▼ 教育部長潘文忠 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

蘭陽技術學院學校董事會董事長劉石純今日發給學生家長公開信，強調學校並無財務問題，且109年新生註冊率也超過九成，但考量受少子化影響、未來學生數將逐年減少，因此為維護全體師生權益，才會做出如此決定。

公開信中指出， 109年度新生註冊率達92.37%，在67所私立技專校院排行第11名，但因少子化影響加劇，雖然餐旅系招生成績佳，但其屬教育部總量列管科系，將會逐年減少招生人數，已漸漸失去當初辦學的教育規模及學習環境，因此董事會評估後，決定思考校務經營轉型，宣布停招。

學校董事會亦承諾，整體處理將維持3大核心原則，包括「維護學生受教權」、「保障教職員權益」、「維持公共性的原則下，思想校產之活化與再利用」；董事會指出，目前校內學生還有300多人，在學校停止招生後，目前在學學生將繼續留在原校就學，待學生全數畢業後，學校才會開始著手轉型計畫。

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