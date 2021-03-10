人才大逃亡？高虹安爆7位文化部高層懸缺　李永得回應了

▲文化部高層出缺情形。（圖／高虹安辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

民眾黨立委高虹安10日在教育及文化委員會揭露，文化部轄下許多重要業務單位，包括台灣歷史博物館、文化內容策進院、空總C-Lab、文化部文資局等高層主管職出缺，甚至有懸缺長達半年者。文化部李永得部長在備詢時回應，確實有多位主管退休離任，但因為需有較多考量與觀察，不能隨便找。

高虹安表示，李永得在業務報告中對政策執行目標侃侃而談，但諸多單位群龍無首，缺乏領軍人才，如何執行政策計畫與辦理活動，帶領我國文化界向前邁進？並有媒體報導李永得行事作風獨斷，把文化當政治操作，不聽建言才導致「人才大逃亡」？

李永得在備詢時坦承，確實有多位12職等主管退休離任，但因為需有較多考量與觀察，不能隨便找，預計4月1日可以看到90%就任。至於媒體報導他確有所悉，皆為胡說八道，但自己為媒體出身，與一般政治人物不一樣，願意社會溝通但不願回應報導，若導致民眾喪失信心，責任也是自己負責。

高虹安進一步質疑，很多事情一體兩面，報導確實影響國人觀感，希望李永得還是要檢視這些說法，而主管補任固需通盤考量評估，但借調期滿、申請退休等，應該在離任前都有相當的時間可以尋覓人才，無縫接軌，怎麼會離任幾個月了都還在觀察考量接任人選呢？若為無預警請辭，事先未能掌握意向者，是否也就證明了確有「不滿」的事實？

高虹安表示，雖能認同李永得在業務報告中提出的「三感一力」策略架構與願景目標，但每個承擔執行任務的單位，最重要還是要有好的領導者，人事佈局和察納雅言都會影響落實的效能與基層的士氣，還是希望李永得能夠多與外界虛心溝通，澄清訊息，讓國人有信心，才可能真正有效推動政策、達成目標。